Министр здравоохранения Латвии допустил обращение за помощью к международному сообществу из-за пандемии COVID-19.
«Один из сценариев, к которому готовится Латвия, это запросить международную помощь», — цитирует 7 октября заявление Даниэльса Павлютса Delfi.
По его словам, в республике может быть объявлено чрезвычайное положение. Это означает, что больницы будут иметь ограниченный график для плановой помощи. Такое решение поможет найти места для размещения пациентов с COVID-19.
Павлютс подчеркнул, что Латвия готовится ко всем сценариям.
С начала пандемии в прибалтийской республике выявили 165 тысяч заболевших коронавирусом. Новая волна началась в Латвии в июле, когда суточная заболеваемость постепенно поднялась до
Латвия запросит международную помощь из-за ситуации с коронавирусом
Министр здравоохранения Латвии допустил обращение за помощью к международному сообществу из-за пандемии COVID-19.