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Латвия запросит международную помощь из-за ситуации с коронавирусом

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Министр здравоохранения Латвии допустил обращение за помощью к международному сообществу из-за пандемии COVID-19.

«Один из сценариев, к которому готовится Латвия, это запросить международную помощь», — цитирует 7 октября заявление Даниэльса Павлютса Delfi.

По его словам, в республике может быть объявлено чрезвычайное положение. Это означает, что больницы будут иметь ограниченный график для плановой помощи. Такое решение поможет найти места для размещения пациентов с COVID-19.

Павлютс подчеркнул, что Латвия готовится ко всем сценариям.

С начала пандемии в прибалтийской республике выявили 165 тысяч заболевших коронавирусом. Новая волна началась в Латвии в июле, когда суточная заболеваемость постепенно поднялась до 1 600 в октябре.

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Комментарии (1)

Марти МакФлай
"С начала пандемии в прибалтийской республике выявили 165 заболевших коронавирусом". Вы хоть проверяете, что печатаете? Из-за полутора сотен за полтора года паника?
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