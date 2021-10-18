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Тревожная кнопка сработала в общежитии петербургского Политеха. Охранник увидел у студента предметы, похожие на оружие

В общежитии Политеха на Непокоренных задержали студента с двумя предметами, похожими на автоматы Калашникова

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Студент-реконструктор переполошил общежитие на Непокоренных. Из здания его увезли на полицейской машине.

Как сообщили ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 18 октября в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и области, накануне около 20:40 тревожная кнопка сработала в общежитии Политехнического университета на проспекте Непокоренных, 8. Охранник увидел у пришедшего студента в вещах два предмета, похожих на боевое оружие.

По сигналу на место оперативно прибыли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. Они задержали 21-летнего студента и доставили его в территориальный отдел полиции. Выяснилось, что у мужчины были два предмета, похожих на автомат Калашникова, но без патронов и без магазинов. По предварительной информации, оружие охолощенное и не является боевым. Студент использовал его для участия в реконструкторском мероприятии.

Примерно в это же время на Солидарности эвакуировали общежитие СПбГУ после анонимного звонка о человеке с гранатой. На улицу под дождь вывели порядка 400 человек.

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