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Почти как первый снег. В Озерках град засыпал припаркованные автомобили

На севере Петербурга выпал град

Стихия разбушевалась на севере Петербурга. По автомобилям забарабанил град.

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Как передаёт корреспондент «Фонтанки» вечером 17 октября, Озерки накрыл мощный дождь с градом. Залп осадков был коротким. Похожий на снег град засыпал припаркованные автомобили. Из-за тёплой погоды быстро растаял.

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Накануне ледяной дождь прошёл в Петергофе.

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