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На юго-западе Петербурга пошел град, туча наползает на весь город

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Ледяной дождь пошел в Петербурге 16 октября 2021 г. В южных районах он превратился в град.

Видео непогоды снял корреспондент «Фонтанки» в Петергофе. О граде также рассказали водители, которых туча настигла в районе Пулково. «Удивительная погода, то дождь, то град, то солнце», — отмечают петербуржцы.

«Фонтанка.ру»

Судя по погодной карте от «Яндекса», дождевая туча наползла на западную половину города, ближе к Шушарам и Кудрово пока сухо.

Не добавляет приятных ощущений и сильный ветер. Порывы — до 15 метров в секунду. В городе +6.

© Фонтанка.Ру

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