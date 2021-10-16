На юго-западе Петербурга пошел град, туча наползает на весь город

Видео непогоды снял корреспондент «Фонтанки» в Петергофе. О граде также рассказали водители, которых туча настигла в районе Пулково. «Удивительная погода, то дождь, то град, то солнце», — отмечают петербуржцы.

Ледяной дождь пошел в Петербурге 16 октября 2021 г. В южных районах он превратился в град.

Судя по погодной карте от «Яндекса», дождевая туча наползла на западную половину города, ближе к Шушарам и Кудрово пока сухо.

Не добавляет приятных ощущений и сильный ветер. Порывы — до 15 метров в секунду. В городе +6.