Песков о пророчествах Путина: «Президент очень здорово иногда описывает перспективы»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что слова Владимира Путина об энергетических перспективах Европы не были попыткой кого-то напугать, но с большой долей вероятности могут сбыться.



«Президент неоднократно выступал с такими пророческими заявлениями, он же никого не пугал, будь то сфера разоружения, сфера безопасности, изменение климата, — цитирует Дмитрия Пескова 17 октября РИА Новости со ссылкой на программу «Москва Кремль. Путин» на телеканале «Россия». — Президент очень здорово иногда описывает перспективы. Может быть, к нему не прислушиваются, но потом понимают, что так оно и происходит».