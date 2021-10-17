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Песков о пророчествах Путина: «Президент очень здорово иногда описывает перспективы»

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что слова Владимира Путина об энергетических перспективах Европы не были попыткой кого-то напугать, но с большой долей вероятности могут сбыться.

«Президент неоднократно выступал с такими пророческими заявлениями, он же никого не пугал, будь то сфера разоружения, сфера безопасности, изменение климата, — цитирует Дмитрия Пескова 17 октября РИА Новости со ссылкой на программу «Москва Кремль. Путин» на телеканале «Россия». — Президент очень здорово иногда описывает перспективы. Может быть, к нему не прислушиваются, но потом понимают, что так оно и происходит».

Проблемы топливного рынка в Европе стали одной из центральных тем Международного форума «Российская энергетическая неделя», который прошел в Москве с 13 по 15 октября. Организаторами выступили Фонд Росконгресс, Минэнерго России и правительство Москвы. Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании, где ответил на вопросы американской журналистки Хедли Гэмбл. Перед началом дискуссии Гэмбл многозначительно поинтересовалась у Путина, не мерзнет ли он.

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Комментарии (9)

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.... лучше всего перспективы описывает это ...
---- Зимой американский СПГ станет еще дороже: в США ожидают подорожания газа (с).
... представители американской промышленности уверены в том, что необходимо приостановить разрешения для всех строящихся и планируемых проектов СПГ, чтобы проверить их на соответствие национальным интересам. «Мы считаем, что они им не соответствуют»
.... Катар тоже вдруг сдулся.
--- Европу лишили последней надежды на газовое спасение (с)
VKuser678560
по терминологии Г.Уэлса-"кремлевский мечтатель"-2
Денеб
Лучше бы описал свои перспективы.... Сколько ещё его терпеть.....
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