Песков о пророчествах Путина: «Президент очень здорово иногда описывает перспективы»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что слова Владимира Путина об энергетических перспективах Европы не были попыткой кого-то напугать, но с большой долей вероятности могут сбыться.
«Президент неоднократно выступал с такими пророческими заявлениями, он же никого не пугал, будь то сфера разоружения, сфера безопасности, изменение климата, — цитирует Дмитрия Пескова 17 октября РИА Новости со ссылкой на программу «Москва Кремль. Путин» на телеканале «Россия». — Президент очень здорово иногда описывает перспективы. Может быть, к нему не прислушиваются, но потом понимают, что так оно и происходит».
Проблемы топливного рынка в Европе стали одной из центральных тем Международного форума «Российская энергетическая неделя», который прошел в Москве с 13 по 15 октября. Организаторами выступили Фонд Росконгресс, Минэнерго России и правительство Москвы. Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании, где ответил на вопросы американской журналистки Хедли Гэмбл. Перед началом дискуссии Гэмбл многозначительно поинтересовалась у Путина, не мерзнет ли он.