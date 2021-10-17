Американская журналистка стала звездой после того, как поинтересовалась, тепло ли Путину и призналась, что не подумала одеться

Журналистка CNBC Хедли Гэмбл обменялась комплиментами с президентом России Владимиром Путиным за кулисами международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН) и ее личностью тут же заинтересовались ведущие деловые СМИ, передает портал «Вести.ру».

Хедли Гэмбл выступила на форуме в роли модератора пленарного заседания с участием российского лидера. В Москву она прибыла из Абу-Даби, где работает в представительстве CNBC. Смол-ток Путина и журналистки перед началом заседания разошелся на цитаты. Гэмбл в лучших традициях русской сказки «Морозко» поинтересовалась, не холодно ли президенту. «Все хорошо. В России тепло», — ответил Путин. «Холодно! Я приехала из Абу-Даби, там гораздо теплее», — возразила журналистка. «Знаете, как у нас в Сибири говорят? Сибиряки не те, кто мороза не боится, а те, кто тепло одевается», — ответил Путин. Гэмбл призналась, что не подумала об этом, когда отправилась в российскую столицу.

