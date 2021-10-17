FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +6
71.24р82.73р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Американская журналистка стала звездой после того, как поинтересовалась, тепло ли Путину и призналась, что не подумала одеться

7
Печать

Журналистка CNBC Хедли Гэмбл обменялась комплиментами с президентом России Владимиром Путиным за кулисами международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН) и ее личностью тут же заинтересовались ведущие деловые СМИ, передает портал «Вести.ру».

Хедли Гэмбл выступила на форуме в роли модератора пленарного заседания с участием российского лидера. В Москву она прибыла из Абу-Даби, где работает в представительстве CNBC. Смол-ток Путина и журналистки перед началом заседания разошелся на цитаты. Гэмбл в лучших традициях русской сказки «Морозко» поинтересовалась, не холодно ли президенту. «Все хорошо. В России тепло», — ответил Путин. «Холодно! Я приехала из Абу-Даби, там гораздо теплее», — возразила журналистка. «Знаете, как у нас в Сибири говорят? Сибиряки не те, кто мороза не боится, а те, кто тепло одевается», — ответил Путин. Гэмбл призналась, что не подумала об этом, когда отправилась в российскую столицу.

Ранее журналистка опубликовала у себя в Instagram свое фото с передовицей российской газеты «Коммерсантъ», где она изображена на фоне Путина — точнее, львиную долю кадра занимает ее нога в туфле на высоком каблуке.

Международный форум «Российская энергетическая неделя» проходил в Москве с 13 по 15 октября. Организаторами выступили Фонд Росконгресс, Минэнерго России и правительство Москвы.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (7)

260602101
да это не Мария Захарова!
Денеб
"....где она изображена на фоне Путина".... На фоне Путина снимается семейство....
Kot Piter
А мне казалось, что по этикету нельзя сидеть нога на ногу? =)
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний