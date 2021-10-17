Мексика получила 2,5 млн доз II компонента «Спутника V». Российскую вакцину начали использовать во Вьетнаме

В Мексику доставлены 2,5 млн доз второго компонента российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на твиттер государственной фармацевтической компании Laboratorios de Biologicos y Reactivos de Mexico (BIRMEX) 17 октября.
26 сентября BIRMEX сообщила о получении 900 тысяч доз «Спутника V», 16 сентября о доставке еще 1,15 млн доз второго компонента российской вакцины, 13 сентября — о получении 200 тысяч доз «Спутника V».
ТАСС сообщает со ссылкой на газету Tuổi Trẻ, что Вьетнам начал использовать российскую вакцину «Спутник V». В конце сентября государство получило первую коммерческую партию вакцины в количестве 739 тыс. доз.
За восемь месяцев 2021 года Россия продала за рубеж 362,5 тонны вакцин на сумму свыше 700 миллионов долларов США. При этом в таможенных документах не уточняется, какие именно препараты ушли на экспорт, но все страны, которые в 2021 году значительно увеличили закупки российских вакцин, ранее заключили контракты на поставку разрешенного для экспорта «Спутника V». Таких стран пять: Аргентина, Казахстан, Индия, ОАЭ и Мексика.