Мексика получила 2,5 млн доз II компонента «Спутника V». Российскую вакцину начали использовать во Вьетнаме

В Мексику доставлены 2,5 млн доз второго компонента российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает « Интерфакс » со ссылкой на твиттер государственной фармацевтической компании Laboratorios de Biologicos y Reactivos de Mexico (BIRMEX) 17 октября.

26 сентября BIRMEX сообщила о получении 900 тысяч доз «Спутника V», 16 сентября о доставке еще 1,15 млн доз второго компонента российской вакцины, 13 сентября — о получении 200 тысяч доз «Спутника V».

ТАСС сообщает со ссылкой на газету Tuổi Trẻ, что Вьетнам начал использовать российскую вакцину «Спутник V». В конце сентября государство получило первую коммерческую партию вакцины в количестве 739 тыс. доз.