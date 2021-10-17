FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +6
71.24р82.73р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Мексика получила 2,5 млн доз II компонента «Спутника V». Российскую вакцину начали использовать во Вьетнаме

5
Печать

В Мексику доставлены 2,5 млн доз второго компонента российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на твиттер государственной фармацевтической компании Laboratorios de Biologicos y Reactivos de Mexico (BIRMEX) 17 октября.

26 сентября BIRMEX сообщила о получении 900 тысяч доз «Спутника V», 16 сентября о доставке еще 1,15 млн доз второго компонента российской вакцины, 13 сентября — о получении 200 тысяч доз «Спутника V».

ТАСС сообщает со ссылкой на газету Tuổi Trẻ, что Вьетнам начал использовать российскую вакцину «Спутник V». В конце сентября государство получило первую коммерческую партию вакцины в количестве 739 тыс. доз.

За восемь месяцев 2021 года Россия продала за рубеж 362,5 тонны вакцин на сумму свыше 700 миллионов долларов США. При этом в таможенных документах не уточняется, какие именно препараты ушли на экспорт, но все страны, которые в 2021 году значительно увеличили закупки российских вакцин, ранее заключили контракты на поставку разрешенного для экспорта «Спутника V». Таких стран пять: Аргентина, Казахстан, Индия, ОАЭ и Мексика.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

lenaF
Фонтанка, а что у вас за циферки на карте? Не доставляли в Мексику 45 млн доз Спутника, а в Аргентину — 140 млн. доз. В Аргентине всё население — 46 млн, включая детей, плюс они там сами Спутник производят.
Клаустрофобик
А тем временем даже по заниженной,фальшивой статистике по смертности ковида-19 в России,мы впереди планеты всей по смертности.Вова,это очередной прорыв.
Otkating
- Рождаемость катастрофически падает. Смертность, разводы... Надо что-то срочно делать!
- Введем праздник День отца!
- Хорошо. Но пандемия не отражена?
- Пусть будет праздник Вакцинированного отца!
- Другое дело. Хорошо. Все свободны...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний