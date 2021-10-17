На Ботаническом рынке в Екатеринбурге работают следователи. Продавцов допрашивают по делу о массовом отравлении палёным спиртом

После массового отравления метанолом на Ботаническом рынке в Екатеринбурге работают сотрудники ОБЭП и Следственного комитета. Продавцы на контакт с силовиками не идут.

Как пишет Е1 17 октября, многие из продавцов мигранты, плохо знают русский язык и отказываются от дачи показаний.

«У меня нет времени даже на обед, я тут ни с кем не знаком, тяжелый физический труд с утра до вечера, что происходит у других продавцов, даже не представляю», — отметил владелец мясной лавки.

К расследованию массового отравления подключены следователи, которые работали над аналогичным делом в Оренбурге. По информации куратора проекта «Народный контроль» Дмитрия Чукреева, двое задержанных не отрицают торговлю спиртом. При этом они утверждают, что продавали именно этиловый спирт и умысла отравить людей у них не было.