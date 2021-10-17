На Ботаническом рынке в Екатеринбурге работают следователи. Продавцов допрашивают по делу о массовом отравлении палёным спиртом

После массового отравления метанолом на Ботаническом рынке в Екатеринбурге работают сотрудники ОБЭП и Следственного комитета. Продавцы на контакт с силовиками не идут.
Как пишет Е1 17 октября, многие из продавцов мигранты, плохо знают русский язык и отказываются от дачи показаний.
«У меня нет времени даже на обед, я тут ни с кем не знаком, тяжелый физический труд с утра до вечера, что происходит у других продавцов, даже не представляю», — отметил владелец мясной лавки.
К расследованию массового отравления подключены следователи, которые работали над аналогичным делом в Оренбурге. По информации куратора проекта «Народный контроль» Дмитрия Чукреева, двое задержанных не отрицают торговлю спиртом. При этом они утверждают, что продавали именно этиловый спирт и умысла отравить людей у них не было.
С 7 по 14 октября в Екатеринбурге умерли от отравления метиловым спиртом 18 человек. Жидкость продавали в точке на Ботаническом рынке. Возбуждено дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).