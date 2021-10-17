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В Петербурге выписали больше пациентов с коронавирусом, чем поступило в стационары, но доля тяжелых и подключенных к ИВЛ растет

За последние сутки в больницы Петербурга с коронавирусом и пневмониями поступили 435 человек, а выписано 445. При этом число тяжелых пациентов увеличилось: 646 человек в реанимации, 313 подключены к аппаратам ИВЛ.

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Такие данные 17 октября содержатся в ежедневной справке Смольного по эпидемиологической ситуации. Накануне сообщалось о 513 новых госпитализированных, в реанимации находился 631 пациент, на аппаратах ИВЛ — 299 человек.

Доля свободного коечного фонда по данным комитета по здравоохранению в настоящий момент составляет 45,54 % относительно норматива Минздрава. Накануне сообщалось, что из развернутых в городе 9 482 специализированных коек для больных коронавирусом и пневмонией было занято 6979, свободный коечный фонд составлял 24,86%. По состоянию на 17 октября в стационарах остаются 7 175 пациентов, коек развернуто 9 488, фактическая доля свободных коек снижается и составляет 24,3%.

За последние сутки полностью завершили цикл вакцинации 9 149 человек, всего же в Петербурге 1 785 232 полностью привитых.

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