В Петербурге выписали больше пациентов с коронавирусом, чем поступило в стационары, но доля тяжелых и подключенных к ИВЛ растет

Такие данные 17 октября содержатся в ежедневной справке Смольного по эпидемиологической ситуации. Накануне сообщалось о 513 новых госпитализированных, в реанимации находился 631 пациент, на аппаратах ИВЛ — 299 человек.



Доля свободного коечного фонда по данным комитета по здравоохранению в настоящий момент составляет 45,54 % относительно норматива Минздрава. Накануне сообщалось, что из развернутых в городе 9 482 специализированных коек для больных коронавирусом и пневмонией было занято 6979, свободный коечный фонд составлял 24,86%. По состоянию на 17 октября в стационарах остаются 7 175 пациентов, коек развернуто 9 488, фактическая доля свободных коек снижается и составляет 24,3%.