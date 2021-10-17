Чиновники Смольного зафиксировали антиковидные нарушения на концерте Васи Обломова

В концертном зале «Аврора» должна была пройти плановая проверка соблюдения антиковидных правил во время выступления Инстасамки. Фигура Васи Обломова на сцене стала для проверяющих сюрпризом. Об этом сообщили в комитете по культуре 17 октября.



«На площадке в это время проходило выступление другого исполнителя — Васи Обломова, а большинство зрителей не использовали маски. Также продажа билетов осуществлялась без указания мест, что является нарушением действующих норм постановления Правительства Санкт-Петербурга № 121. Проведение мероприятия было приостановлено», — уточнили в Смольном.