Чиновники Смольного зафиксировали антиковидные нарушения на концерте Васи Обломова

В концертном зале «Аврора» должна была пройти плановая проверка соблюдения антиковидных правил во время выступления Инстасамки. Фигура Васи Обломова на сцене стала для проверяющих сюрпризом. Об этом сообщили в комитете по культуре 17 октября.
«На площадке в это время проходило выступление другого исполнителя — Васи Обломова, а большинство зрителей не использовали маски. Также продажа билетов осуществлялась без указания мест, что является нарушением действующих норм постановления Правительства Санкт-Петербурга № 121. Проведение мероприятия было приостановлено», — уточнили в Смольном.
За нарушения площадку планируют привлечь к административной отвественности. Изначально концерт Васи Обломова анонсировался в клубе «Время N». По данным комитета, заведение закрыли ещё в начале октября из-за отсутствия QR-кода, разрешающего предпринимательскую деятельность в условиях пандемии.
16 октября Инстасамка у себя в инстаграме сообщила о переносе шоу. Вася Обломов «переехал» на площадку «Авроры». Сам музыкант заявил со сцены, что «концерт не состоится по формальным признакам, на этот клуб не получено специальное разрешение».