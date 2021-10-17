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В Петербурге перекрывают дороги для проведения пробега легкоатлетов

Дороги перекрывают в Петербурге для проведения 94-го традиционного легкоатлетического пробега «Пушкин — Санкт Петербург» в воскресенье, 17 октября.

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Общественный транспорт в центре города пойдет в объезд, сообщает пресс-служба СПб ГУП «Горэлектротранс».

По информации комитета по транспорту Петербурга, в связи с проведением пробега будут перекрывать движение транспорта:

с 6:00 до 10:00 — по Привокзальной площади от Широкой улицы до Железнодорожной улицы;

с 7:20 до 9:10 — по Железнодорожной улице от Новодеревенской улицы до Привокзальной площади и по Софийскому бульвару в границах Привокзальной площади;

Фото: комитет по транспорту Санкт-Петербурга
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с 8:30 до 9:45 — по Софийскому бульвару от Привокзальной площади до Октябрьского бульвара, Октябрьскому бульвару от Софийского бульвара до Конюшенной улицы, Конюшенной улице от Октябрьского бульвара до Пушкинской улицы, Пушкинской улице от Конюшенной улицы до Дворцовой улицы, Дворцовой улице от Пушкинской улицы до Петербургского шоссе, Петербургскому шоссе в направлении от Октябрьского бульвара к Детскосельскому бульвару;

с 8:45 до 10:35 — по Петербургскому шоссе в направлении от Детскосельского бульвара к Пулковскому шоссе;

с 9:20 до 11:05 — по двум крайним левым полосам Пулковского шоссе в направлении от Петербургского шоссе к КАД;

с 9:30 до 12:40 — по двум крайним левым полосам Пулковского шоссе в направлении от КАД к площади Победы, двум крайним левым полосам площади Победы от Пулковского шоссе к Московскому проспекту и двум крайним левым полосам Московского проспекта от площади Победы к Бассейной улице и от Благодатной улицы к набережной Обводного канала;

с 9:30 до 10:45 — по Московскому проспекту от Бассейной улицы к набережной Обводного канала;

с 10:45 до 12:40 — по двум крайним левым полосам Московского проспекта в направлении от Бассейной улицы к Благодатной улице;

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с 10:00 до 12:45 — по Московскому проспекту от набережной Обводного канала до набережной Фонтанки;

с 10:00 до 13:00 — по нечетной стороне набережной Фонтанки от Московского проспекта до Невского проспекта;

с 10:15 до 13:00 — по Невскому проспекту в направлении от набережной Фонтанки к Дворцовому проезду и Дворцовому проезду от Невского проспекта к Дворцовому мосту.

Фото: комитет по транспорту Санкт-Петербурга

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Комментарии (16)

iphonedimona
А что мешает проложить трассу вокруг смольного? Пусть бегают там кругами и перекрывают всё вокруг смольного. Чем дольше смольный блокировать, тем меньше вреда они людям причинят.
Константа
Когда уже в выходные будет свободный проезд по центру?
Dazdraperma
Я просто напомню. Забег Пушкин – Санкт-Петербург, который должен был состояться 5 сентября, был перенесен, цитата, "в связи с эпидемиологической ситуацией и рекомендациями городских властей". Это просто прекрасно, что с 05 сентября эпидемологическая ситуация значительно улучшилась. Настолько, что власти перестали рекомендовать забег отменить или перенести. А адепты секты свидетелей модного вируса могут начинать песню, что теперь мы все умрем из-за халатности и безответственности организаторов и органов власти.
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