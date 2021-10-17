В Петербурге перекрывают дороги для проведения пробега легкоатлетов

с 7:20 до 9:10 — по Железнодорожной улице от Новодеревенской улицы до Привокзальной площади и по Софийскому бульвару в границах Привокзальной площади;

с 6:00 до 10:00 — по Привокзальной площади от Широкой улицы до Железнодорожной улицы;

По информации комитета по транспорту Петербурга, в связи с проведением пробега будут перекрывать движение транспорта:

с 8:30 до 9:45 — по Софийскому бульвару от Привокзальной площади до Октябрьского бульвара, Октябрьскому бульвару от Софийского бульвара до Конюшенной улицы, Конюшенной улице от Октябрьского бульвара до Пушкинской улицы, Пушкинской улице от Конюшенной улицы до Дворцовой улицы, Дворцовой улице от Пушкинской улицы до Петербургского шоссе, Петербургскому шоссе в направлении от Октябрьского бульвара к Детскосельскому бульвару;

с 8:45 до 10:35 — по Петербургскому шоссе в направлении от Детскосельского бульвара к Пулковскому шоссе;



с 9:20 до 11:05 — по двум крайним левым полосам Пулковского шоссе в направлении от Петербургского шоссе к КАД;



с 9:30 до 12:40 — по двум крайним левым полосам Пулковского шоссе в направлении от КАД к площади Победы, двум крайним левым полосам площади Победы от Пулковского шоссе к Московскому проспекту и двум крайним левым полосам Московского проспекта от площади Победы к Бассейной улице и от Благодатной улицы к набережной Обводного канала;



с 9:30 до 10:45 — по Московскому проспекту от Бассейной улицы к набережной Обводного канала;



с 10:45 до 12:40 — по двум крайним левым полосам Московского проспекта в направлении от Бассейной улицы к Благодатной улице;