«Помни это каждый сын. Знай любой ребенок». О чем думает самый многодетный отец Петербурга

О семье, где десять мальчиков и пять девочек, «Фонтанка» писала в апреле, когда им присудили почетное звание Санкт-Петербурга «За заслуги в воспитании детей» I степени. Полный материал об Алтуховых можно перечитать здесь.
Павел Алтухов о своем статусе многодетного отца:
«Грудь свободна от орденов, только «орден Сутулого» имеется».
Павел Алтухов об абортах:
«Во-первых, люди себя обкрадывают, это большое зло, и для себя они делают непоправимую травму. Но самое главное — это большой грех. А если у человека нет возможности вырастить ребенка и он вынужден прервать беременность, то в этом случае каждый будет отдавать отчет за себя сам».
Павел Алтухов о счастье в мелочах:
«Когда ты вот, к примеру, смотришь на раковину, а там гора немытой посуды, и ты такой берешь и начинаешь заниматься чем-то полезным для своей семьи. Это не как бремя, а как радость и благословение».
Павел Алтухов о самореализации и карьере:
«Когда человек закрывает себя от самого главного и гонится за второстепенным, то упускает основы жизни. Когда ты являешься проводником новой жизни, ты исполняешь свое предназначение».
Павел Алтухов о протесте:
«Если бы сын сказал — Пап, я завтра пойду на митинг за Навального — мы бы спокойно с ним об этом поговорили. Но если бы я понял, что это невзвешенное решение, то я бы отговорил».
Павел Алтухов о феминизме:
«Это превышение женщин над мужчинами. Люди как будто не до конца видят полезность и глубину местоопределения женщины. Она же красивая, добрая и сотворена мужу как помощница, и когда это видят не как что-то низшее, а как первостепенное, благословенное — вот тогда все на своих местах».
Павел Алтухов о коронавирусе:
«Главное, чтобы пандемия не осталась в мозгу. Бывает, на людей все это так надавливает, что они уже не могут нормально жить. И чаще вот этот постскриптум от пандемии оказывает влияние больше, чем сама болезнь».