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«Помни это каждый сын. Знай любой ребенок». О чем думает самый многодетный отец Петербурга

«Помни это каждый сын. Знай любой ребенок». О чем думает самый многодетный отец Петербурга

В День отца, который теперь Россия отмечает каждое третье воскресенья октября, сделали подборку высказываний от «автора» десяти сыночков и пяти лапушек-дочек.

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Константин Селин / «Фонтанка.ру»
Константин Селин / «Фонтанка.ру»Фото: Константин Селин / «Фонтанка.ру»
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О семье, где десять мальчиков и пять девочек, «Фонтанка» писала в апреле, когда им присудили почетное звание Санкт-Петербурга «За заслуги в воспитании детей» I степени. Полный материал об Алтуховых можно перечитать здесь.

Константин Селин / «Фонтанка.ру»
Константин Селин / «Фонтанка.ру»Фото: Константин Селин / «Фонтанка.ру»
Константин Селин / «Фонтанка.ру»
Константин Селин / «Фонтанка.ру»
Константин Селин / «Фонтанка.ру»
Константин Селин / «Фонтанка.ру»
Константин Селин / «Фонтанка.ру»
Константин Селин / «Фонтанка.ру»
Константин Селин / «Фонтанка.ру»
Константин Селин / «Фонтанка.ру»
Павел Алтухов с женой Анной, автор фото Константин Селин / «Фонтанка.ру»
Павел Алтухов с женой Анной, автор фото Константин Селин / «Фонтанка.ру»
1

Павел Алтухов о своем статусе многодетного отца:

«Грудь свободна от орденов, только «орден Сутулого» имеется».

Константин Селин / «Фонтанка.ру»
Константин Селин / «Фонтанка.ру»
Константин Селин / «Фонтанка.ру»
Константин Селин / «Фонтанка.ру»Фото: Константин Селин / «Фонтанка.ру»
Константин Селин / «Фонтанка.ру»
Константин Селин / «Фонтанка.ру»
Константин Селин / «Фонтанка.ру»
Константин Селин / «Фонтанка.ру»
Константин Селин / «Фонтанка.ру»
Константин Селин / «Фонтанка.ру»
Константин Селин / «Фонтанка.ру»
Константин Селин / «Фонтанка.ру»
Павел Алтухов с женой Анной, автор фото Константин Селин / «Фонтанка.ру»
Павел Алтухов с женой Анной, автор фото Константин Селин / «Фонтанка.ру»
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2

Павел Алтухов об абортах:

«Во-первых, люди себя обкрадывают, это большое зло, и для себя они делают непоправимую травму. Но самое главное — это большой грех. А если у человека нет возможности вырастить ребенка и он вынужден прервать беременность, то в этом случае каждый будет отдавать отчет за себя сам».

Константин Селин / «Фонтанка.ру»
Константин Селин / «Фонтанка.ру»Фото: Константин Селин / «Фонтанка.ру»
Константин Селин / «Фонтанка.ру»
Константин Селин / «Фонтанка.ру»
Константин Селин / «Фонтанка.ру»
Константин Селин / «Фонтанка.ру»
Константин Селин / «Фонтанка.ру»
Константин Селин / «Фонтанка.ру»
Константин Селин / «Фонтанка.ру»
Константин Селин / «Фонтанка.ру»
Павел Алтухов с женой Анной, автор фото Константин Селин / «Фонтанка.ру»
Павел Алтухов с женой Анной, автор фото Константин Селин / «Фонтанка.ру»
ПоделитьсяПоделиться
3

Павел Алтухов о счастье в мелочах:

«Когда ты вот, к примеру, смотришь на раковину, а там гора немытой посуды, и ты такой берешь и начинаешь заниматься чем-то полезным для своей семьи. Это не как бремя, а как радость и благословение».

Константин Селин / «Фонтанка.ру»
Константин Селин / «Фонтанка.ру»
Константин Селин / «Фонтанка.ру»
Константин Селин / «Фонтанка.ру»Фото: Константин Селин / «Фонтанка.ру»
Константин Селин / «Фонтанка.ру»
Константин Селин / «Фонтанка.ру»
Константин Селин / «Фонтанка.ру»
Константин Селин / «Фонтанка.ру»
Константин Селин / «Фонтанка.ру»
Константин Селин / «Фонтанка.ру»
Константин Селин / «Фонтанка.ру»
Константин Селин / «Фонтанка.ру»
Павел Алтухов с женой Анной, автор фото Константин Селин / «Фонтанка.ру»
Павел Алтухов с женой Анной, автор фото Константин Селин / «Фонтанка.ру»
ПоделитьсяПоделиться
4

Павел Алтухов о самореализации и карьере:

«Когда человек закрывает себя от самого главного и гонится за второстепенным, то упускает основы жизни. Когда ты являешься проводником новой жизни, ты исполняешь свое предназначение».

Константин Селин / «Фонтанка.ру»
Константин Селин / «Фонтанка.ру»
Константин Селин / «Фонтанка.ру»
Константин Селин / «Фонтанка.ру»Фото: Константин Селин / «Фонтанка.ру»
Константин Селин / «Фонтанка.ру»
Константин Селин / «Фонтанка.ру»
Константин Селин / «Фонтанка.ру»
Константин Селин / «Фонтанка.ру»
Константин Селин / «Фонтанка.ру»
Константин Селин / «Фонтанка.ру»
Константин Селин / «Фонтанка.ру»
Константин Селин / «Фонтанка.ру»
Павел Алтухов с женой Анной, автор фото Константин Селин / «Фонтанка.ру»
Павел Алтухов с женой Анной, автор фото Константин Селин / «Фонтанка.ру»
ПоделитьсяПоделиться
5

Павел Алтухов о протесте:

«Если бы сын сказал — Пап, я завтра пойду на митинг за Навального — мы бы спокойно с ним об этом поговорили. Но если бы я понял, что это невзвешенное решение, то я бы отговорил».

Константин Селин / «Фонтанка.ру»
Константин Селин / «Фонтанка.ру»
Константин Селин / «Фонтанка.ру»
Константин Селин / «Фонтанка.ру»Фото: Константин Селин / «Фонтанка.ру»
Константин Селин / «Фонтанка.ру»
Константин Селин / «Фонтанка.ру»
Константин Селин / «Фонтанка.ру»
Константин Селин / «Фонтанка.ру»
Константин Селин / «Фонтанка.ру»
Константин Селин / «Фонтанка.ру»
Константин Селин / «Фонтанка.ру»
Константин Селин / «Фонтанка.ру»
Павел Алтухов с женой Анной, автор фото Константин Селин / «Фонтанка.ру»
Павел Алтухов с женой Анной, автор фото Константин Селин / «Фонтанка.ру»
ПоделитьсяПоделиться
6

Павел Алтухов о феминизме:

«Это превышение женщин над мужчинами. Люди как будто не до конца видят полезность и глубину местоопределения женщины. Она же красивая, добрая и сотворена мужу как помощница, и когда это видят не как что-то низшее, а как первостепенное, благословенное — вот тогда все на своих местах».

Павел Алтухов с женой Анной, автор фото Константин Селин / «Фонтанка.ру»
Павел Алтухов с женой Анной, автор фото Константин Селин / «Фонтанка.ру»
Константин Селин / «Фонтанка.ру»
Константин Селин / «Фонтанка.ру»Фото: Константин Селин / «Фонтанка.ру»
Константин Селин / «Фонтанка.ру»
Константин Селин / «Фонтанка.ру»
Константин Селин / «Фонтанка.ру»
Константин Селин / «Фонтанка.ру»
Константин Селин / «Фонтанка.ру»
Константин Селин / «Фонтанка.ру»
Константин Селин / «Фонтанка.ру»
Константин Селин / «Фонтанка.ру»
Павел Алтухов с женой Анной, автор фото Константин Селин / «Фонтанка.ру»
Павел Алтухов с женой Анной, автор фото Константин Селин / «Фонтанка.ру»
ПоделитьсяПоделиться
7

Павел Алтухов о коронавирусе:

«Главное, чтобы пандемия не осталась в мозгу. Бывает, на людей все это так надавливает, что они уже не могут нормально жить. И чаще вот этот постскриптум от пандемии оказывает влияние больше, чем сама болезнь».

Константин Селин / «Фонтанка.ру»
Константин Селин / «Фонтанка.ру»Фото: Константин Селин / «Фонтанка.ру»
Константин Селин / «Фонтанка.ру»
Константин Селин / «Фонтанка.ру»
Константин Селин / «Фонтанка.ру»
Константин Селин / «Фонтанка.ру»
Константин Селин / «Фонтанка.ру»
Константин Селин / «Фонтанка.ру»
Константин Селин / «Фонтанка.ру»
Константин Селин / «Фонтанка.ру»
Павел Алтухов с женой Анной, автор фото Константин Селин / «Фонтанка.ру»
Павел Алтухов с женой Анной, автор фото Константин Селин / «Фонтанка.ру»
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