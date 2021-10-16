На юге Петербурга возле КАД обустроили «место радости»

Фото: Андрей Бок /«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Субботним днем 16 октября к храму Иконы Божией Матери «Нечаянная Радость», что на проспекте Народного Ополчения, горожане вышли на арт-субботник: дети и взрослые раскрашивали фанерные фигуры лошадей. Получился арт-объект «Место радости, красоты и цвета» — яркая поляна с двумя десятками стилизованных фигур разных размеров и конфигураций, всех оттенков радуги. После сушки часть фанерных скульптур отправится во двор близлежащей школы № 551.

Фанерные заготовки московский художник Гарри Зух с помощниками сделали заранее: вырезали вручную и обработали болгаркой. Перед мероприятием над фигурками натянули тент: вокруг ходили черные тучи, но к началу «росписи» погода разошлась, выглянуло солнце. «Ответственность» за хорошую погоду взяли на себя и Гарри Зух («Там, где я делаю искусство, тучи расходятся»), и священник Георгий Христич («Мы помолились, и дождь закончился»).



Организаторы необычного сеанса арт-терапии рассказывают, что их цель — перезнакомить между собой жителей района и научить их совместно видоизменять публичные пространства там, где они живут. Всем выдали дождевики, чтобы не испачкались, кисточки и краску.

«Можно нарисовать на лошадях яблоки?» — одна из юных художниц подбегает к Гарри Зуху с неожиданным вопросом.

«Не надо, пусть фигуры будут однотонные, так лучше смотрится», — поначалу строго отвечает художник, но потом на некоторых лошадях все равно появляются яблоки, завитушки и полосы, как у зебр.



Фото: Андрей Бок /«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок /«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок /«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок /«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок /«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок /«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок /«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок /«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок /«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок /«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок /«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок /«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Теперь вся надежда, что лошади успеют порадовать как можно больше детворы и вандалы придут не скоро. Впрочем, в том, что они придут, мало кто сомневается. Но и в этом настоящий художник способен увидеть философский момент.

«Такая у них, вандалов, «высшая функция» — чтобы нам не надоедало одно и то же и надо было все время создавать что-то новое», — рассудил Гарри Зух.

Это не первый арт-субботник, который московский художник проводит в Петербурге. Ранее «Фонтанка» рассказывала, как он проводил арт-терапию для тех, кто ждет приговора в СИЗО.