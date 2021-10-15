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Гендиректор «Росбалта»* о статусе иноагента: издание не получало финансирование из-за рубежа

Информационное агентство «Росбалт» (включено в реестр СМИ, выполняющих в России функции иностранного агента) не получает иностранного финансирования. Об этом «Фонтанке» 15 октября сообщила гендиректор АО «РС-Балт»* Лариса Афонина.

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«Среди нас нет людей, имеющих двойное гражданство, среди нас нет людей, которые получали бы что-нибудь из-за рубежа, а также нет, собственно, у нашего предприятия нет никаких счетов за рубежом, нет никаких грантов и прочего», — сказала она.

Афонина добавила, что юрист издания уже направил в Министерство юстиции запрос об основаниях для включения в реестр иноагентов.

Вечером в пятницу Минюст включил в список иноагентов юрлица изданий Republic* («Москоу Диджитал Медиа») (СМИ, выполняющее в России функции иностранного агента) и «Росбалт»* («РС-Балт») (СМИ, выполняющее в России функции иностранного агента).

*СМИ, включённое Минюстом в список организаций, выполняющих функции иностранных агентов.

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Комментарии (7)

wolfang
Скоро всё узнаем - получали или не получали...
Редиска Здесь
Что, и сотовыми телефонами никто не пользовался? Разве он не знает, что Android разработан в США? Думаете, его просто так бесплатно раздают? Нет, мы все иностранные агенты. Просто нас еще не всех переписали.
Денеб
"...Среди нас нет людей, имеющих двойное гражданство".... А в правительстве и администрации президента - есть!
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