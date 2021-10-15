Гендиректор «Росбалта»* о статусе иноагента: издание не получало финансирование из-за рубежа

«Среди нас нет людей, имеющих двойное гражданство, среди нас нет людей, которые получали бы что-нибудь из-за рубежа, а также нет, собственно, у нашего предприятия нет никаких счетов за рубежом, нет никаких грантов и прочего», — сказала она.



Афонина добавила, что юрист издания уже направил в Министерство юстиции запрос об основаниях для включения в реестр иноагентов.

Вечером в пятницу Минюст включил в список иноагентов юрлица изданий Republic* («Москоу Диджитал Медиа») (СМИ, выполняющее в России функции иностранного агента) и «Росбалт»* («РС-Балт») (СМИ, выполняющее в России функции иностранного агента).