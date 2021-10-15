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«Нанес мне удар в область паха ногой». 18-летний оренбуржец рассказал, что полицейские избили его и угрожали изнасиловать, требуя сознаться в краже телефона

18-летний оренбуржец пожаловался на избиение и угрозы изнасилования со стороны полицейских

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18-летний житель Оренбурга Геннадий Швецов рассказал, что его избили трое оперативников в отделе полиции. Правоохранители требовали от него сознаться в краже телефона.

Как сообщил «Комитет против пыток» 15 октября, молодого человека задержали 4 октября. Ему не позволили позвонить родным и адвокату. Уже в отделе юношу стали расспрашивать про телефон, который он якобы отнял у другого парня.

Швецов объяснил, что днем ранее его знакомый попросил подождать с долгом, а в качестве залога предложил девайс. Впоследствии он обратился в полицию, где рассказал, что телефон у него украли.

Стражи порядка, недовольные рассказом молодого человека, начали его избивать. «Один из полицейских нанес мне удар в область паха ногой, от этого удара я упал. Я испытывал дикую боль внизу живота и в паху. Пока я находился на полу, другие сотрудники били меня ногами по спине, от этого я испытал острую боль и унижение», — рассказал Швецов.

Позже один из оперативников, по словам молодого человека, велел ему раздеться и объяснил, что будет «петушить», поиграет с ним «в бутылочку».

Родители Швецова только к вечеру узнали, что их сын находится в полиции. Когда дядя Геннадия пришел в отдел, сотрудники проводили их к выходу со словами: «Произошла ошибка». На следующий день медики зафиксировали у молодого человека кровоподтеки и ссадины.

Юрист «Комитета против пыток» Альбина Мударисова добавила, что уже обратилась с заявлением о преступлении в СК и в отдел собственной безопасности регионального УМВД. Оба ведомства проводят проверку.

Ранее сообщалось, что в России заработала «горячая линия» на которую можно сообщить о пытках в колониях.

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Комментарии (5)

nuga
Не надо давать в долг. Его подставил должник самым мерзким способом,давая телефон в залог уже имел умысел обвинить его в краже и отправить кредитора за решетку. Подлец.
Денеб
"Это наша родина, сынок...." (С)
kagemusha
Смешная реформа. 3 офицера не могут расколоть мальчишку,к кроме как угрозами "отпетушить", ещё и залетев. Кого вы там оставили?))
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