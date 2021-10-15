Атака ботов. «Новая газета» закрыла аккаунт в Instagram из-за внезапного наплыва подписчиков

«Новая газета» заявила, что ее Instagram-аккаунт подвергся атаке ботов. СМИ было вынуждено сделать страницу закрытой, чтобы ее не заблокировала администрация соцсети.



Как пишет «НГ» 15 октября, резкий прирост подписчиков аккаунта фиксируется с утра – 218 тысяч против 192 тысяч накануне.



«Весь день мы следили за динамикой прироста подписчиков и к вечеру 15 октября были вынуждены закрыть аккаунт, так как число подписчиков стало превышать 231 тысячу, в минуту подписывалось около 300 новых ботов. <…> За 10 минут с момента закрытия аккаунта мы получили уже более двухсот запросов на подписку, их количество увеличивается ежеминутно», – говорится в сообщении.

