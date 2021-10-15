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Атака ботов. «Новая газета» закрыла аккаунт в Instagram из-за внезапного наплыва подписчиков

Instagram-аккаунт «Новой газеты» сделали закрытым из-за ботов

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«Новая газета» заявила, что ее Instagram-аккаунт подвергся атаке ботов. СМИ было вынуждено сделать страницу закрытой, чтобы ее не заблокировала администрация соцсети.

Как пишет «НГ» 15 октября, резкий прирост подписчиков аккаунта фиксируется с утра – 218 тысяч против 192 тысяч накануне.

«Весь день мы следили за динамикой прироста подписчиков и к вечеру 15 октября были вынуждены закрыть аккаунт, так как число подписчиков стало превышать 231 тысячу, в минуту подписывалось около 300 новых ботов. <…> За 10 минут с момента закрытия аккаунта мы получили уже более двухсот запросов на подписку, их количество увеличивается ежеминутно», – говорится в сообщении.

Ранее главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов был удостоен Нобелевской премии мира. О том, кто такой Муратов, — читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (2)

Денеб
Не пережили нобелевки Муратова..... Всё отребье мобилизовали.....
kоt-obormot
А я то думаю куда местные; Никита, Стас, Гена, Турбо и Дюша Метёлкин сегодня делись. А их просто на другой фронт забросили.
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