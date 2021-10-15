Падение ребенка в канализационный люк в Ленобласти стало уголовным делом

Следователи возбудили уголовное дело по факту травмирования ребенка во Всеволожске. Об этом 15 октября сообщает пресс-служба СУ СКР по Ленобласти.



По данным следствия, 21 сентября пятилетний ребенок, гулявший с бабушкой, отбежал от нее и прыгнул на лист фанеры, которым был прикрыт канализационный люк. Мальчик упал и получил тяжелые травмы, его увезли в больницу.



В ведомстве считают, что инцидент произошел по вине неустановленных сотрудников фирмы, которая по соглашению с муниципальными властями должна содержать отдельные объекты водоснабжения и водоотведения на их территории в исправном состоянии.

