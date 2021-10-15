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Падение ребенка в канализационный люк в Ленобласти стало уголовным делом

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Следователи возбудили уголовное дело по факту травмирования ребенка во Всеволожске. Об этом 15 октября сообщает пресс-служба СУ СКР по Ленобласти.

По данным следствия, 21 сентября пятилетний ребенок, гулявший с бабушкой, отбежал от нее и прыгнул на лист фанеры, которым был прикрыт канализационный люк. Мальчик упал и получил тяжелые травмы, его увезли в больницу.

В ведомстве считают, что инцидент произошел по вине неустановленных сотрудников фирмы, которая по соглашению с муниципальными властями должна содержать отдельные объекты водоснабжения и водоотведения на их территории в исправном состоянии.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Уголовное дело расследуется по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

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Комментарии (1)

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Конечно правильно, но детям тоже важно объяснять, где нельзя прыгать
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