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Под Петербургом ребенок упал в канализационный люк и уехал в больницу. Случаем заинтересовался СК

СК по Ленобласти проводит проверку травмирования пятилетнего

Следственный комитет по Ленобласти проверяет инцидент с пятилетним мальчиком, упавшим в канализацию во Всеволожске. Ребенок получил травмы, но сейчас в порядке, сообщили 21 сентября в пресс-службе регионального СК.

По предварительным данным, во время прогулки с бабушкой мальчик отбежал от нее и прыгнул на лист фанеры — им был прикрыт канализационный колодец. Пострадавшего увезли в больницу и оказали помощь, сейчас состояние оценивают как удовлетворительное.

В ходе проверки СК оценит действия ответственных за эксплуатацию колодца, а также даст случаю правовую оценку, когда выяснит все обстоятельства.

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