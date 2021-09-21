Под Петербургом ребенок упал в канализационный люк и уехал в больницу. Случаем заинтересовался СК

Следственный комитет по Ленобласти проверяет инцидент с пятилетним мальчиком, упавшим в канализацию во Всеволожске. Ребенок получил травмы, но сейчас в порядке, сообщили 21 сентября в пресс-службе регионального СК.



По предварительным данным, во время прогулки с бабушкой мальчик отбежал от нее и прыгнул на лист фанеры — им был прикрыт канализационный колодец. Пострадавшего увезли в больницу и оказали помощь, сейчас состояние оценивают как удовлетворительное.

В ходе проверки СК оценит действия ответственных за эксплуатацию колодца, а также даст случаю правовую оценку, когда выяснит все обстоятельства.