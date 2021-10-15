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МЧС: Ветер над Петербургом к вечеру разгонится до 18 метров в секунду

На Петербург надвигается сильный ветер. Как сообщает ГУ МЧС по региону, вечером 15 октября ситуация будет приближаться к предштормовой.

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Ранее в ведомстве предупреждали о ветреной погоде на выходных. Но, согласно новому сообщению, юго-западный ветер разгонится до 18 м/с к 21 часу уже сегодня.

Как писала ранее «Фонтанка», в выходные в Петербурге еще и похолодает до 8 градусов и пройдут дожди. В Ленобласти уже завтра ожидается снег.

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