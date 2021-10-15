МЧС: Ветер над Петербургом к вечеру разгонится до 18 метров в секунду

Ранее в ведомстве предупреждали о ветреной погоде на выходных. Но, согласно новому сообщению, юго-западный ветер разгонится до 18 м/с к 21 часу уже сегодня.



Как писала ранее «Фонтанка», в выходные в Петербурге еще и похолодает до 8 градусов и пройдут дожди. В Ленобласти уже завтра ожидается снег.

