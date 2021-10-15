Минобороны: Американский эсминец попытался нарушить границу России в Японском море

В Минобороны РФ заявили, что 15 октября эсминец США Chafee попытался пересечь российскую границу в Японском море. Его вытеснил корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В министерстве отметили, что российский корабль по радиосвязи предупредил эсминец о «недопустимости его действий», но ответа не последовало. Кроме того, тот район был закрыт для судоходства из-за артиллерийских стрельб, проходящих в рамках совместного российско-китайского учения "Морское взаимодействие-2021".
«После полученного предостережения эсминец Chafee, вместо изменения курса на покидание закрытого района поднял флаги расцвечивания, обозначающие подготовку к взлёту с палубы вертолёта, что означает невозможность изменения курса и скорости, и предпринял действия по нарушению государственной границы Российской Федерации в заливе Петра Великого», – рассказали в Минобороны.
Ведомство сообщает, что «Адмирал Трибуц» вытеснил эсминец, действия которого «грубо нарушали международные правила предупреждения столкновения судов в море и российско-американское межправительственное соглашение о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним 1972 года».