Минобороны: Американский эсминец попытался нарушить границу России в Японском море

В Минобороны РФ заявили, что 15 октября эсминец США Chafee попытался пересечь российскую границу в Японском море. Его вытеснил корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.



В министерстве отметили, что российский корабль по радиосвязи предупредил эсминец о «недопустимости его действий», но ответа не последовало. Кроме того, тот район был закрыт для судоходства из-за артиллерийских стрельб, проходящих в рамках совместного российско-китайского учения "Морское взаимодействие-2021".

