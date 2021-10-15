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Минобороны: Американский эсминец попытался нарушить границу России в Японском море

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В Минобороны РФ заявили, что 15 октября эсминец США Chafee попытался пересечь российскую границу в Японском море. Его вытеснил корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В министерстве отметили, что российский корабль по радиосвязи предупредил эсминец о «недопустимости его действий», но ответа не последовало. Кроме того, тот район был закрыт для судоходства из-за артиллерийских стрельб, проходящих в рамках совместного российско-китайского учения "Морское взаимодействие-2021".

«После полученного предостережения эсминец Chafee, вместо изменения курса на покидание закрытого района поднял флаги расцвечивания, обозначающие подготовку к взлёту с палубы вертолёта, что означает невозможность изменения курса и скорости, и предпринял действия по нарушению государственной границы Российской Федерации в заливе Петра Великого», – рассказали в Минобороны.

Ведомство сообщает, что «Адмирал Трибуц» вытеснил эсминец, действия которого «грубо нарушали международные правила предупреждения столкновения судов в море и российско-американское межправительственное соглашение о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним 1972 года».

Напомним, 23 июня Минобороны России сообщило о вторжении британского эсминца в территориальные воды РФ в районе мыса Фиолент в Крыму. Российские военные и пограничники открыли предупредительную стрельбу по курсу движения эсминца, после чего он покинул границы территориального моря РФ. В Минобороны действия экипажа британского корабля назвали грубым нарушением Конвенции ООН по морскому праву. Британская сторона утверждает, что эсминец выполнял «мирный проход через территориальные воды Украины». По ее версии, российские военнослужащие не открывали огонь в сторону корабля, а «проводили учебные стрельбы».

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