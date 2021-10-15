В Югре возбуждено уголовное дело после нападения толпы уроженцев Кавказа на инспектора ДПС

В СК России по ХМАО-Югре 15 октября возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Следователи начали производство после просмотра ролика в соцсетях, на котором разгоряченные уроженцы Кавказа пытаются достать инспектора ДПС из машины.



Около восьми часов вечера накануне в городе Пыть-Ях столкнулись «Тойота Камри» полицейского и «Лада Гранта», за рулем которой сидел выходец из Чечни. Через некоторое время на место приехали земляки последнего и едва не устроили самосуд, попытавшись вытащить инспектора из машины. Конфликт попал на видео.

