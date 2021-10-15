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В Югре возбуждено уголовное дело после нападения толпы уроженцев Кавказа на инспектора ДПС

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В СК России по ХМАО-Югре 15 октября возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Следователи начали производство после просмотра ролика в соцсетях, на котором разгоряченные уроженцы Кавказа пытаются достать инспектора ДПС из машины.

Около восьми часов вечера накануне в городе Пыть-Ях столкнулись «Тойота Камри» полицейского и «Лада Гранта», за рулем которой сидел выходец из Чечни. Через некоторое время на место приехали земляки последнего и едва не устроили самосуд, попытавшись вытащить инспектора из машины. Конфликт попал на видео.

Известно, что полицейский не пострадал в результате ДТП, а водитель на «Гранте» сломал ногу.

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Комментарии (1)

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.... кто-то врёт, ранее
--- «Факт аварии с участием двух легковых машин, одна из которых принадлежит Госавтоинспекции, действительно имел место быть в Пыть-Яхе. ...... заявлено СКР и на видео Лада.
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