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В Пыть-Яхе толпа уроженцев Кавказа напала на инспектора ДПС после аварии

Драка с участием уроженцев Кавказа и инспектора ДПС попала на видео

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Следственный комитет по ХМАО проводит проверку после инцидента в Пыть-Яхе. В ночь на 15 октября в соцсетях появилось видео, на котором уроженцы Кавказа пытаются силой достать из машины сотрудника ДПС. Поводом послужила авария с его участием, в результате которой сломал ногу их земляк на «Гранте».

Признавашки Пыть-Ях

Лобовое столкновение двух легковых автомобилей произошло на перекрестке Святослава Федорова и Магистральной. Через некоторое время на месте собралась толпа, требовавшая наказания для инспектора. Самые разгоряченные мужчины попытались достать их общего оппонента из салона авто.

«Факт аварии с участием двух легковых машин, одна из которых принадлежит Госавтоинспекции, действительно имел место быть в Пыть-Яхе. Сейчас СКР проводится всесторонняя проверка. Противоправных деяний со стороны запечатленных на кадрах граждан не усматривается», — рассказали Znak.com в следственном управлении СКР по ХМАО.

В отношении инспектора составлен протокол по части 2 статьи 12.13 КоАП РФ (нарушение правил проезда перекрестков).

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Комментарии (23)

Игoрь
Те, кто удивлен количеством уроженцев Кавказа на севере просто не в курсе, что у них на родине работы нет.
Аппаратчик мокрой классификации
Не повезло "толпе", мент попался..
Laska77
Чо -то я не пОняла, а это точно в ХМАО съемка, а не горном ауле? Поражаюсь кавказцам: по одному боятся, чуть что как мухи слетаются из всех щелей за пару минут.
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