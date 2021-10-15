В Пыть-Яхе толпа уроженцев Кавказа напала на инспектора ДПС после аварии

Следственный комитет по ХМАО проводит проверку после инцидента в Пыть-Яхе. В ночь на 15 октября в соцсетях появилось видео, на котором уроженцы Кавказа пытаются силой достать из машины сотрудника ДПС. Поводом послужила авария с его участием, в результате которой сломал ногу их земляк на «Гранте».
Лобовое столкновение двух легковых автомобилей произошло на перекрестке Святослава Федорова и Магистральной. Через некоторое время на месте собралась толпа, требовавшая наказания для инспектора. Самые разгоряченные мужчины попытались достать их общего оппонента из салона авто.
«Факт аварии с участием двух легковых машин, одна из которых принадлежит Госавтоинспекции, действительно имел место быть в Пыть-Яхе. Сейчас СКР проводится всесторонняя проверка. Противоправных деяний со стороны запечатленных на кадрах граждан не усматривается», — рассказали Znak.com в следственном управлении СКР по ХМАО.
В отношении инспектора составлен протокол по части 2 статьи 12.13 КоАП РФ (нарушение правил проезда перекрестков).