FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +7
71.78р83.33р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Смертельное отравление медведей в челябинском зоопарке стало уголовным делом. Подозреваемый установлен

В Челябинской области возбуждено уголовное дело после отравления медведей в зоопарке

0
Печать

По факту гибели двух медведей на территории челябинского зоопарка полиция возбудила уголовное дело о жестоком обращении с животными. Об этом 15 октября сообщает 74.RU со ссылкой на областную прокуратуру.

О смерти бурых медведей Степана и Маши стало известно 24 сентября. Экспертиза показала, что они скончались в результате отравления. Источник 74.RU в правоохранительных органах рассказал, что медведи были отравлены веществом, содержащим мышьяк.

В зоопарке говорили, что за пару недель до этого симптомы отравления были у медведицы Бусинки, тогда ветеринарам удалось ее спасти. А в начале сентября пострадали пятнистые и северные олени и косуля. Самка северного оленя и детеныш пятнистого оленя умерли.

По словам сотрудников зверинца, животных отравили умышленно. На территории нашли сумку с 7 килограммами расфасованного фарша и вареного мяса.

В городском УМВД изданию сообщили, что подозреваемый установлен. Им оказался 32-летний местный житель, других подробностей не приводится.

По теме (1)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний