Смертельное отравление медведей в челябинском зоопарке стало уголовным делом. Подозреваемый установлен

По факту гибели двух медведей на территории челябинского зоопарка полиция возбудила уголовное дело о жестоком обращении с животными. Об этом 15 октября сообщает 74.RU со ссылкой на областную прокуратуру.



О смерти бурых медведей Степана и Маши стало известно 24 сентября. Экспертиза показала, что они скончались в результате отравления. Источник 74.RU в правоохранительных органах рассказал, что медведи были отравлены веществом, содержащим мышьяк.



В зоопарке говорили, что за пару недель до этого симптомы отравления были у медведицы Бусинки, тогда ветеринарам удалось ее спасти. А в начале сентября пострадали пятнистые и северные олени и косуля. Самка северного оленя и детеныш пятнистого оленя умерли.

