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«Но у природы свои виды — ковид-то есть, но нету Лиды». Борьба за вакцинацию в Сети выходит на новый уровень

Портал «Стопкоронавирус.РФ» опубликовал стихотворение, посвящённое COVID-19

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Telegram-канал «Стопкоронавирус.РФ», публикующий свежие официальные данные, касающиеся COVID-19, порадовал пользователей четверостишием, якобы присланным одним из читателей.

«Продолжаем делиться с вами народным творчеством на тему вакцинации», — сообщил 15 октября портал, опубликовав стихотворение следующего содержания:

«И день, и ночь твердила Лида,

Мол никакого нет ковида.

Но у природы свои виды:

Ковид-то есть, но нету Лиды».

Авторство этого шедевра Telegram-канал, к сожалению, не указывает.

Фото: Telegram-канал «Стопкоронавирус.РФ»
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«Фонтанка» писала, что летом «Стопкоронавирус.РФ» запустил опрос, в котором попытался выяснить мнение своих подписчиков, когда закончится пандемия. Подавляющее большинство пользователей ответило, что никогда.

Фото: Telegram-канал «Стопкоронавирус.РФ»

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Комментарии (8)

sand9531
Наша Лида громко плачет, укололась шмурдяком, потому что в одночасье стали звать её Антон
VKuser199962806
Вирусы существуют миллионы лет. Монетизировать страх перед вирусами оказалось очень выгодно.
Brit
Недаром на каменных плитах,
где милый ботинок ступал,
«Хорошая девочка Лида», -
в отчаяньи он написал.
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