«Но у природы свои виды — ковид-то есть, но нету Лиды». Борьба за вакцинацию в Сети выходит на новый уровень

Telegram-канал «Стопкоронавирус.РФ», публикующий свежие официальные данные, касающиеся COVID-19, порадовал пользователей четверостишием, якобы присланным одним из читателей.
«Продолжаем делиться с вами народным творчеством на тему вакцинации», — сообщил 15 октября портал, опубликовав стихотворение следующего содержания:
«И день, и ночь твердила Лида,
Мол никакого нет ковида.
Но у природы свои виды:
Ковид-то есть, но нету Лиды».
Авторство этого шедевра Telegram-канал, к сожалению, не указывает.
«Фонтанка» писала, что летом «Стопкоронавирус.РФ» запустил опрос, в котором попытался выяснить мнение своих подписчиков, когда закончится пандемия. Подавляющее большинство пользователей ответило, что никогда.