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В Петербурге ужесточают коронавирусный режим

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Портал «Стопкоронавирус» спросил у пользователей, когда закончится пандемия

Почти половина пользователей считает, что коронавирус не закончится никогда

Telegram-канал «Стопкоронавирус.РФ», публикующий свежие официальные данные, касающиеся COVID-19, запустил опрос, в котором пытается выяснить мнение своих подписчиков, когда закончится пандемия.

По данным на 17:35 четверга, 8 июля, проголосовали уже более 2 тысяч человек. Самый популярный ответ — «никогда». Такой версии придерживается почти половина пользователей (47%). В то, что коронавирус закончится уже в этом году, верят лишь 6% респондентов. Окончание пандемии в 2022 году прогнозируют 20%. Ответ «только когда все привьются» выбрали 27% подписчиков.

Фото: Скриншот «Стопкоронавирус.РФ»
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Ранее «Фонтанка» писала, что из-за роста заболеваемости COVID-19 в Петербурге вновь ужесточаются ограничения.

Фото: Скриншот «Стопкоронавирус.РФ»

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Комментарии (1)

тов
Конечно, никогда не закончится.

Не для того придумывали и внедряли. Кто же откажется от такого результативного инструмента управления стадом и сокращения поголовья бесполезных едоков.

И бонусом приятная эстетическая и символичная деталь - быдло в намордниках, а ылиты нет, сразу ясно кто есть кто.
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