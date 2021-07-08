Портал «Стопкоронавирус» спросил у пользователей, когда закончится пандемия

Telegram-канал «Стопкоронавирус.РФ», публикующий свежие официальные данные, касающиеся COVID-19, запустил опрос, в котором пытается выяснить мнение своих подписчиков, когда закончится пандемия.
По данным на 17:35 четверга, 8 июля, проголосовали уже более 2 тысяч человек. Самый популярный ответ — «никогда». Такой версии придерживается почти половина пользователей (47%). В то, что коронавирус закончится уже в этом году, верят лишь 6% респондентов. Окончание пандемии в 2022 году прогнозируют 20%. Ответ «только когда все привьются» выбрали 27% подписчиков.
Ранее «Фонтанка» писала, что из-за роста заболеваемости COVID-19 в Петербурге вновь ужесточаются ограничения.