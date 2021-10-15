В Петербурге начались испытания вакцины от коронавируса «Бетувакс»

Первые дозы новой вакцины от коронавируса «Бетувакс» получили пациенты Научно-исследовательского института гриппа имени А. А. Смородинцева в Петербурге. Об этом 15 октября сообщили в компании «Институт стволовых клеток человека» (ИСКЧ), которая разрабатывала препарат.



«В пятницу, 15 октября, в Санкт-Петербурге в НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева первые пациенты получили вакцину от коронавируса «Бетувакс-КоВ-2» в рамках I-II фазы клинических исследований. Согласно одобренному Минздравом протоколу, исследования <…> будут проведены на 170 пациентах», — цитирует ТАСС сообщение компании.

