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В Петербурге начались испытания вакцины от коронавируса «Бетувакс»

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Первые дозы новой вакцины от коронавируса «Бетувакс» получили пациенты Научно-исследовательского института гриппа имени А. А. Смородинцева в Петербурге. Об этом 15 октября сообщили в компании «Институт стволовых клеток человека» (ИСКЧ), которая разрабатывала препарат.

«В пятницу, 15 октября, в Санкт-Петербурге в НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева первые пациенты получили вакцину от коронавируса «Бетувакс-КоВ-2» в рамках I-II фазы клинических исследований. Согласно одобренному Минздравом протоколу, исследования <…> будут проведены на 170 пациентах», — цитирует ТАСС сообщение компании.

Отметим, ранее сообщалось, что испытания должны стартовать 27 сентября, однако, видимо, произошла задержка.

«Бетувакс» — это субъединичная рекомбинантная вакцина на основе сферических частиц с поверхностным антигеном (белком) коронавируса. Предположительно, ее можно будет использовать для вакцинации представителей групп риска, а также ревакцинации.

Сейчас в России доступны четыре зарегистрированных препарата от коронавируса: «Спутник V», одобренный в 70 странах, «ЭпиВакКорона» (которую обещают выпустить обновленной с добавочной «Н» в названии), «КовиВак» и «Спутник Лайт».

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