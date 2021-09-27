Россиянам обещают новую вакцину от ковида. Испытания «Бетувакса» уже начинаются

Минздрав России выдал разрешение на клинические испытания вакцины от COVID-19 «Бетувакс-Ков-2». Они стартуют 27 сентября, а завершатся 31 августа следующего года, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные госреестра.



По данным ТАСС, «Бетувакс» — это субъединичная рекомбинантная вакцина на основе сферических частиц с поверхностным антигеном (белком) коронавируса. Предположительно, ее можно будет использовать для вакцинации представителей групп риска, а также ревакцинации.

