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Россиянам обещают новую вакцину от ковида. Испытания «Бетувакса» уже начинаются

В России начинают испытывать новую вакцину от коронавируса «Бетувакс»

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Минздрав России выдал разрешение на клинические испытания вакцины от COVID-19 «Бетувакс-Ков-2». Они стартуют 27 сентября, а завершатся 31 августа следующего года, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные госреестра.

По данным ТАСС, «Бетувакс» — это субъединичная рекомбинантная вакцина на основе сферических частиц с поверхностным антигеном (белком) коронавируса. Предположительно, ее можно будет использовать для вакцинации представителей групп риска, а также ревакцинации.

Сейчас в России доступны четыре зарегистрированных препарата от коронавируса: «Спутник V», одобренный в 70 странах, «ЭпиВакКорона» (которую обещают выпустить обновленной с добавочной «Н» в названии), «КовиВак» и «Спутник Лайт».

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Комментарии (1)

Avs7153
Расцвела буйным цветом малина,
Разухабилась разная тварь...
Хлеба нет, а полно гуталина,
И глумится горбатый главарь.
АТАС! (С)
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