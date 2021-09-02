«Н» — значит с нуля. «ЭпиВакКорона» получает новую этикетку, но старые вопросы остаются

автор фото Роман Яровицын/Коммерсантъ Поделиться Поделиться







О том, что «в ближайшее время» ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор» перейдет на производство вакцины «ЭпиВакКорона-Н», заявила 2 сентября заместитель руководителя центра Татьяна Непомнящих. В организации подчеркивают, что от первой версии она отличается лишь технологическими особенностями производства. Однако уже известно, что обновленный вариант будет трехкомпонентным. Регистрационное удостоверение на «ЭпиВакКорону-Н» Минздрав выдал еще на прошлой неделе.

«Как только будут наработаны серии нами и нашими индустриальными партнерами, Росздравнадзор даст разрешение на выход серии в гражданский оборот. В ближайшее время она должна выйти в оборот», — цитирует ее ТАСС.



При этом далеко не весь объем уже произведенной «старой» «ЭпиВакКороны» направлен в пункты вакцинации. На 25 августа изготовлено чуть более 2,5 млн полных комплектов, в гражданский оборот выведено более 1,8 млн комплектов, рассказывают в «Векторе». Задержку объясняют необходимостью установленных правилами проверок вакцины на качество и безопасность после производства.

Главный скандал, связанный с «ЭпиВакКороной», заварила группа пациентов, на которых ее испытывали. Они применили дедуктивные способности и познания в области биохимии и выяснили, что их прививка так и не дала искомых антител. Более того, они как-то подозрительно, на их взгляд, дружно болели коронавирусом — подозрительно для тех, кто должен был уже получить надежный иммунный ответ, заявляемый производителем.

Масла в огонь добавили подозрения, что высокопоставленные чиновники от медицины лично заинтересованы в продвижении этой вакцины. Все вместе это создавало не самый благоприятный фон. По странному стечению обстоятельств, едва появившись в прививочных пунктах, «ЭпиВакКорона» как-то быстро пропала, и за ее остатками некоторые особо просвещенные в вопросах иммунологии обыватели устраивали буквально охоту.



Вместе с тем большинство специалистов-иммунологов с именем говорят о широко обсуждаемых недостатках «ЭпиВакКороны» куда более сдержанно, чем журналисты и комментаторы в пабликах соцсетей. Руководитель аллергологической службы петербургской городской больницы №40 Дмитрий Вологжанин призывает не паниковать, даже если после прививки у пациента не наблюдается большого числа антител. «Каждый случай индивидуален. Почему так получилось и что делать, надо разбираться отдельно, — говорит эксперт. — Те, кто привился «ЭпиВакКороной», не обязательно через положенный срок должны именно ею и ревакцинироваться. Всегда возможны варианты. Дальше будет все понятно и регламентировано, чем лучше [прививаться во второй раз]».

«Я занимаюсь всю жизнь наукой, поэтому то, что пишут в желтой прессе, мне просто неинтересно и некогда. Меня больше интересует механизм действия вакцин, как их переносят пациенты. Я могу разговаривать и спорить с теми, кто понимает в этом, — отказывается обсуждать слухи заведующий лабораторией НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова доктор медицинский наук, профессор Михаил Костинов. — За пациентами, на которых испытывали «ЭпиВакКорону», наблюдали, причем на длительных сроках, изучали, как именно формируется иммунитет. Согласно этим наблюдениям, несмотря на то, что уровень антител формируется ниже, чем у других вакцин (каждая из них по своим особенностям формирует их по-разному), заболеваемость у привитых «ЭпиВакКороной» — на уровне 6%. Это очень хороший результат. Да, привитые заболевали, как это происходит со «Спутником» или «Модерной». И разработчики постоянно работают над совершенствованием своих вакцин — в той технологии, которая используется, меняют некоторые моменты, меняют пептиды — убирают или ставят дополнительные. И создается как бы новый препарат. Но не новый в принципе, а усовершенствованный. Так же было и с вакциной от гепатита А. У первого поколения был хороший эффект, а усовершенствованные препараты показывают еще лучший результат».



Часть врачей готовы признать некоторые доводы противников «ЭпиВакКороны» убедительными.

«По ней пока мало данных. В том, что они публикуют, значится, что антитела вырабатываются и иммунный ответ есть. Но опыта ее использования очень мало. Все же для получения действительно эффективной и безопасной вакцины нужны многолетние исследования и наблюдения. Однако не такая и плохая уж была старая «ЭпиВакКорона». Мы в нашей клинике вакцинировали в основном «Спутником», но у меня было несколько пациентов на ней, и все они в итоге сейчас с антителами. Хотя, да, они вырабатываются далеко не у всех. Тут весь вопрос в том, как оценивать эффективность вакцины», — рассуждает иммунолог и врач-терапевт одной из частных клиник Ирина Ярцева.

«Вообще иммунный ответ — это вещь очень интересная и очень индивидуальная. Отличная на разные вирусы. А то люди как-то подумали: ну вот есть корь. Если человек ею заболеет, сначала у него выработаются антитела IgM — на такой-то день, потом на такой-то день — IgG, а вот IgG очень стойкий, и мы придумываем вакцину, очень хорошую, живую, она подтверждает эффективность, — говорит Ярцева. — Но все это не значит, что по такой же схеме идет иммунный ответ на любой другой микроорганизм. Вообще это не так. У нас есть вирусы группы герпес, которые постоянно живут в человеке, и на него никогда не будет иммунитета. Все особенности надо понимать, а не рассуждать по аналогии».



Подход «по аналогии» уже приводил к ужасным трагедиям, как это было, например, недавно на Филиппинах в разгар эпидемии лихорадки денге, напоминает врач. Там врачи начали прививать всех, включая детей, не приняв во внимание особенность конкретного вируса. И лишь потом выяснили, что эта прививка может существенно усиливать симптомы болезни и даже приводить к смерти.



«Именно поэтому сейчас врачи пытаются использовать разные виды вакцин. Вирус-то новый. Раньше коронавирусы, которые были нам известны, были не очень страшны нашему организму. Их много изучали. И сейчас к новым штаммам пытаются подобрать такую вакцину, которая была бы и эффективна, и безопасна. И надеются, что удастся добиться коллективного иммунитета. Но пока ни одна из существующих вакцин не доказала, что может в этом помочь. Максимум что получилось — добиться, чтобы человек менее тяжело болел», — констатирует Ярцева.

«Все созданные вакцины постоянно улучшаются. Так уже было и со «Спутником». Я думаю, и эта — пептидная — вакцина, на мой взгляд, вполне пристойная, также будет совершенствоваться, — полагает главный научный сотрудник ВЦЭРМ им. Никифорова профессор, доктор медицинских наук Наталья Калинина. — Вначале были какие-то мнения, что она вроде как недостаточно образует антитела, организует Т-клеточный ответ и так далее. И журналисты, включая «Фонтанку», пишут, что вакцина негодная. Это все ерунда. Они все проходят регистрацию, как теперь и эта новая форма. Сейчас в институте Пастера идет уже даже пятый этап популяционного исследования, и как раз на основе первой «ЭпиВакКороны».



Вопрос о том, стоит ли прививать и прививаться вакциной, изучение которой еще не завершено и не признано успешным, эксперт, которая также участвует в приеме пациентов в рамках исследования института Пастера, считает неуместным.

«Существуют исследования самого разного рода. Я помню огромные мега-исследования вакцины от кори — они все складываются и создают общее впечатление. Там данные тысяч и тысяч людей сравнивают — это нужно, чтобы понять общие механизмы, какие-то общие правила вирусных инфекций. Так же мы изучаем и коронавирусы сейчас. Это-то как раз нормально», — объясняет Наталья Калинина.

Тем, кто уже привился каким-то препаратом и не находит у себя антител при тестах, она категорически не рекомендует тут же бежать колоться новым. Делать это стоит не раньше, чем через полгода: «Я считаю (но со мной не все согласны), что ревакцинироваться надо тем же препаратом, что использовался в первый раз. Чтобы подстегнуть уже сформировавшийся иммунный ответ. А какой смысл давать другую вакцину человеку? У него выработались антитела или Т-клетки против одной субстанции, а мы добавляем совсем другую. Они по-разному устроены. В этом случае вторая вакцинация не будет усиливать первую».



Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

