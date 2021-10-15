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Взрыв в кандагарской мечети унес минимум 20 жизней. Его мог устроить смертник

В шиитской мечети в Кандагаре произошел взрыв

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В шиитской мечети в афганской провинции Кандагар 15 октября прогремел взрыв. По предварительным данным, минимум 20 человек погибли, многие пострадали, сообщает портал Amaj News.

По данным издания, устроить взрыв мог террорист-смертник, а на место прибыл талибский* (радикальное движение, запрещенное в РФ) спецназ, чтобы разобраться в происшествии.

8 октября стало известно, что в результате взрыва в шиитской мечети Сеид-Абад на севере Афганистана погибло около сотни человек. Сообщалось, что множество людей собрались на пятничную молитву, когда террорист-смертник привёл в действие взрывное устройство, находясь внутри.

* «Талибан» — организация, признанная террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года.

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