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Около сотни человек погибли в результате мощного взрыва в шиитской мечети Афганистана

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Порядка ста человек погибли в результате взрыва в шиитской мечети Сеид-Абад на севере Афганистана. Об этом 8 октября сообщает агентство Aamaj News.

По данным журналистов, нападение произошло около 13:30 по местному времени (в полдень по московскому). Множество людей собрались на пятничную молитву, когда террорист-смертник привёл в действие взрывное устройство, находясь внутри.

Член комиссии радикального движения «Талибан»* (запрещено в РФ) по культуре Мохаммад Джалал написал в своем твиттере, что теракт был осуществлен боевиками группировки «Исламское государство в Хорасане», которая является ответвлением экстремистской организации «Исламское государство»* (запрещена в РФ).

* «Талибан» — организация, признанная террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года. «Исламское государство» запрещено и признано террористическим в России.

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Комментарии (5)

Leadmonkey
Чувствуется, теперь они скоро сами попросят Америку вернуть войска обратно.
266138465
Теперь они будут убивать друг друга в споре, чей ислам чище и правильнее...........
07A
Хорошо что США добились в Афганистане своей главной цели-полного уничтожения терроризма!!! Или не добились???
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