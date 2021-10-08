Около сотни человек погибли в результате мощного взрыва в шиитской мечети Афганистана

Порядка ста человек погибли в результате взрыва в шиитской мечети Сеид-Абад на севере Афганистана. Об этом 8 октября сообщает агентство Aamaj News.



По данным журналистов, нападение произошло около 13:30 по местному времени (в полдень по московскому). Множество людей собрались на пятничную молитву, когда террорист-смертник привёл в действие взрывное устройство, находясь внутри.



Член комиссии радикального движения «Талибан»* (запрещено в РФ) по культуре Мохаммад Джалал написал в своем твиттере, что теракт был осуществлен боевиками группировки «Исламское государство в Хорасане», которая является ответвлением экстремистской организации «Исламское государство»* (запрещена в РФ).

