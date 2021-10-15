В 4 районах Петербурга появились экопункты для опасных отходов. Посмотрите, куда можно отвезти покрышки и сломанный фен

Как сообщает ведомство 15 октября, данные пункты имеют расширенный перечень принимаемых опасных отходов. Туда можно бесплатно сдать автомобильные покрышки, бытовую химию, просроченные лекарства и отработанные масла, сломанную бытовую, электронную, компьютерную технику.

Предполагается, что в следующем году экопункты поставят ещё в шести районах, потом они должны появиться в оставшихся. Кроме того, продолжают работать 455 экобоксов для опасных отходов, 45 установят до конца октября. В курсирующие по городу семь экомобилей можно сдать ртутные лампы, батарейки, градусники.



С адресами экопунктов, экобоксов, графиком стоянок экомобилей можно ознакомиться на портале infoeco.ru в разделе «Опасные отходы».



Ранее стало известно, что новый региональный оператор по обращению с отходами в Петербурге НЭО запустил в Калининском районе эксперимент по установке баков для раздельного сбора мусора.

