В 4 районах Петербурга появились экопункты для опасных отходов. Посмотрите, куда можно отвезти покрышки и сломанный фен

Как сообщает ведомство 15 октября, данные пункты имеют расширенный перечень принимаемых опасных отходов. Туда можно бесплатно сдать автомобильные покрышки, бытовую химию, просроченные лекарства и отработанные масла, сломанную бытовую, электронную, компьютерную технику.
Адресный перечень выглядит так:
- Красносельский район: Петергофское шоссе, дом 51, литера 1, ТРЦ «Жемчужная Плаза»;
- Василеостровский район: улица Наличная, дом 32;
- Невский район: улица Бабушкина, дом 69, станция метро «Ломоносовская»;
- Колпинский район: г. Колпино, улица Правды, напротив дома 13/11.
График работы: с 10:00 до 20:00 ежедневно.
Предполагается, что в следующем году экопункты поставят ещё в шести районах, потом они должны появиться в оставшихся. Кроме того, продолжают работать 455 экобоксов для опасных отходов, 45 установят до конца октября. В курсирующие по городу семь экомобилей можно сдать ртутные лампы, батарейки, градусники.
С адресами экопунктов, экобоксов, графиком стоянок экомобилей можно ознакомиться на портале infoeco.ru в разделе «Опасные отходы».
Ранее стало известно, что новый региональный оператор по обращению с отходами в Петербурге НЭО запустил в Калининском районе эксперимент по установке баков для раздельного сбора мусора.