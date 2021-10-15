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В 4 районах Петербурга появились экопункты для опасных отходов. Посмотрите, куда можно отвезти покрышки и сломанный фен

Четыре пункта для опасных отходов открыты в различных районах Петербурга

Комитет по природопользованию Петербурга организовал в четырёх районах города экопункты. В 2022 году откроет ещё в шести.

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Как сообщает ведомство 15 октября, данные пункты имеют расширенный перечень принимаемых опасных отходов. Туда можно бесплатно сдать автомобильные покрышки, бытовую химию, просроченные лекарства и отработанные масла, сломанную бытовую, электронную, компьютерную технику.

Адресный перечень выглядит так:

  • Красносельский район: Петергофское шоссе, дом 51, литера 1, ТРЦ «Жемчужная Плаза»;
  • Василеостровский район: улица Наличная, дом 32;
  • Невский район: улица Бабушкина, дом 69, станция метро «Ломоносовская»;
  • Колпинский район: г. Колпино, улица Правды, напротив дома 13/11.

    График работы: с 10:00 до 20:00 ежедневно.

Предполагается, что в следующем году экопункты поставят ещё в шести районах, потом они должны появиться в оставшихся. Кроме того, продолжают работать 455 экобоксов для опасных отходов, 45 установят до конца октября. В курсирующие по городу семь экомобилей можно сдать ртутные лампы, батарейки, градусники.

С адресами экопунктов, экобоксов, графиком стоянок экомобилей можно ознакомиться на портале infoeco.ru в разделе «Опасные отходы».

Ранее стало известно, что новый региональный оператор по обращению с отходами в Петербурге НЭО запустил в Калининском районе эксперимент по установке баков для раздельного сбора мусора.

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Комментарии (31)

AP-SPb
"Туда можно бесплатно сдать"? Это такое достижение? :) Бесплатно все "сдают" в ближайшее пухто. Что-то куда-то тащить будет смысл только тогда когда будет хоть какая-то система стимуляции. Причём не символической, а реальной, оправдывающей затраты времени, сил и ресурсов на сдачу.
ivan5_5e4d10fe646f6
В ес за бутылку 0.7еврo. A мы куда тo бесплатнo переть дoлжны
Nedopens
Сейчас пойду посмотрю на Наличную 32 чего там. Судя по фотке в интернете - машина-фургон.
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