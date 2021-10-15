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В Петербурге тушат троллейбус там, где нет троллейбусного движения

Под вантовым мостом проходят учения по ликвидации пожаров

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Плотный столб дыма под Большим Обуховским (вантовым) мостом напугал утром 15 октября горожан. В группе «Неизданное | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» появилось видео. Кто-то разглядел горящий троллейбус, хотя троллейбусного движения на этом участке вообще нет.

В пресс-службе ГУП «Горэлектротранс» «Фонтанке» сначала сообщили, что информация о пожаре не поступала, а потом добавили, что на полигоне под мостом проходят учения. В пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу подтвердили, что пожар устроен в рамках тактико-специальных учений по предупреждению и ликвидации чрезвычайных происшествий.

«В пятничных учениях задействованы два троллейбуса. По легенде, произошло ДТП с участием подвижного состава «Горэлектротранса» и легкового автомобиля с последующим возгоранием. Таким образом, на полигоне прорабатываются вопросы тушения пожара и деблокировки пострадавших после ДТП», — рассказывают в ГЭТ.

На этом же полигоне тушили троллейбус в мае — в рамках учений «Горэлектротранса» и Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной службы МЧС России. Съёмки с дрона выглядели впечатляюще.

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Комментарии (2)

Nikita Zh
Троллейбусы явно списаны. А вот место для дымовух, мне кажется, не самое удачное.
f0ntan
У Горэлектротранса много троллейбусов? В мае на учениях сожгли два троллейбуса. Теперь снова сожгли два троллейбуса
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