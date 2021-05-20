Как сообщает 20 мая пресс-служба «Горэлектротранса», тренировка проходила на полигоне, специально обустроенном университетом, — на базе НИИ перспективных исследований и инновационных технологий в области безопасности жизнедеятельности. Участвовали экипаж троллейбуса и отделение пожарно-спасательного подразделения.

В троллейбус врезался легковой автомобиль, и общественный транспорт загорелся. По такой легенде прошли учения ГУП «Горэлектротранс» и Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной службы МЧС России.

После «ДТП с пожаром» работники линейной бригады ГЭТ должны были до прибытия профессиональных спасателей провести эвакуацию пассажиров, а затем помогать в работе оперативного штаба пожаротушения. Затем операцию продолжили боевые расчёты учебной пожарно-спасательной части института профессиональной подготовки университета ГПС МЧС России.

Задействовались пожарные автоцистерны, аварийно-спасательный автомобиль, машина скорой помощи, различные спецсредства. Для тушения использовался генератор пены «Пурга-5», действие которого основано на изоляции горючих веществ и материалов от кислорода в воздухе.



В начале этого года на территории «Горэлектротранса» прошла тренировка по отработке практических навыков при пожаре. Причем пожарные узнали о том, что это учения, уже находясь внутри объекта, наполненного специальным учебным дымом.

