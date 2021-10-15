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Дагестанке вернули детей, которых разлучили с ней из-за ярких волос и пирсинга

Спустя семь месяцев после решения суда жительнице Дагестана Нине Церетиловой вернули детей

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Жительнице Дагестана Нине Церетиловой вернули детей, которых суд пытался забрать из-за ее «аморального» образа — розовых волос и пирсинга. Решение отдать их матери было принято еще семь месяцев назад, и вот приставы его исполнили, написала женщина 15 октября в Instagram.

Церетилова рассказала, что они с детьми очень устали, им предстоит долгая реабилитация и понадобится психологическая помощь. Она также отметила, что не чувствует себя в безопасности, потому что не знает, что собирается делать «та сторона» — видимо, ее бывший муж Магомед.

От мужа Церетилова ушла в 2012 году — по ее словам, из-за постоянных побоев. Прошлым летом суд Махачкалы постановил, что дети должны жить с Магомедом, причем в качестве аргумента упоминался внешний вид Нины: яркие волосы, татуировки и пирсинг. В марте верховный суд Дагестана официально вернул ей детей, но по факту они находились в доме отца.

В августе Церетилова заявила, что приехала в дом бывшего мужа, чтобы взять у детей тесты на коронавирус, но Магомед и его родители ее избили. «Это просто происходит — и никто не будет наказан. Вот вам закон — вас могут бить втроем, совершенно не стесняясь, потому что безнаказанность порождает именно таких людей», — написала она в Instagram.

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Комментарии (5)

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Да, "остатки традиций" забавные...
VKuser188688999
Что может взять ребенок от подобной мамаши . которая сама похожа на попугая . И это женщина из Дагестана ...где еще сохранились остатки традиций ..мне бы такая бы точно не нужна бы была жена ...Слава российскому телевидению ! Слава газете Фонтанка находящюю подобные темы из тысячи тем про город ...Слава молодежной супкультурке с ее лозунгом - мне так удобно . а на остальных я ...чет там ...
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