Дагестанке вернули детей, которых разлучили с ней из-за ярких волос и пирсинга

Жительнице Дагестана Нине Церетиловой вернули детей, которых суд пытался забрать из-за ее «аморального» образа — розовых волос и пирсинга. Решение отдать их матери было принято еще семь месяцев назад, и вот приставы его исполнили, написала женщина 15 октября в Instagram.



Церетилова рассказала, что они с детьми очень устали, им предстоит долгая реабилитация и понадобится психологическая помощь. Она также отметила, что не чувствует себя в безопасности, потому что не знает, что собирается делать «та сторона» — видимо, ее бывший муж Магомед.

