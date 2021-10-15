Дагестанке вернули детей, которых разлучили с ней из-за ярких волос и пирсинга

Жительнице Дагестана Нине Церетиловой вернули детей, которых суд пытался забрать из-за ее «аморального» образа — розовых волос и пирсинга. Решение отдать их матери было принято еще семь месяцев назад, и вот приставы его исполнили, написала женщина 15 октября в Instagram.
Церетилова рассказала, что они с детьми очень устали, им предстоит долгая реабилитация и понадобится психологическая помощь. Она также отметила, что не чувствует себя в безопасности, потому что не знает, что собирается делать «та сторона» — видимо, ее бывший муж Магомед.
От мужа Церетилова ушла в 2012 году — по ее словам, из-за постоянных побоев. Прошлым летом суд Махачкалы постановил, что дети должны жить с Магомедом, причем в качестве аргумента упоминался внешний вид Нины: яркие волосы, татуировки и пирсинг. В марте верховный суд Дагестана официально вернул ей детей, но по факту они находились в доме отца.
В августе Церетилова заявила, что приехала в дом бывшего мужа, чтобы взять у детей тесты на коронавирус, но Магомед и его родители ее избили. «Это просто происходит — и никто не будет наказан. Вот вам закон — вас могут бить втроем, совершенно не стесняясь, потому что безнаказанность порождает именно таких людей», — написала она в Instagram.