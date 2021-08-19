Дагестанка рассказала, что ее избили бывший муж и его родители. Она приехала к детям, с которыми ее разлучили

Жительница Дагестана Нина Церетилова заявила, что на нее напали бывший муж и его родители. Об этом 19 августа она рассказала в Instagram, уточнив, что приехала с врачами взять тесты на коронавирус у детей, поскольку их отец заболел.
По словам женщины, Магомед Церетилов карантин вовсе не соблюдал: столкнул ее с лестницы, а затем пинал вместе с родителями. Избиение видели водитель и соседка, но та, «видимо, понятая», сказала пострадавшей, что она якобы напала первой. По версии свидетельницы, Нина набросилась на свекра Ахмеда, имама местной мечети, и порвала ему рубашку (которую, по заявлению невестки, он специально разорвал сам).
«Это просто происходит — и никто не будет наказан. Вот вам закон — вас могут бить втроем, совершенно не стесняясь, потому что безнаказанность порождает именно таких людей», — написала Церетилова.
В 2012 году она ушла от мужа из-за постоянных побоев. Прошлым летом суд Махачкалы постановил, что дети должны жить с Магомедом, причем в качестве аргумента упоминался внешний вид Нины: розовые волосы, татуировки и пирсинг. В марте 2021 года Верховный суд Дагестана официально вернул ей детей, но по факту они находятся в доме отца. 14-летний сын Церетиловой пропал на следующий день после заседания.