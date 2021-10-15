«Молодец». «Гангстер» из «Игры в кальмара» похвалил русскую версию игры «красный свет — зеленый свет» от якутского дизайнера

«Лучший, молодец», — написал 15 октября в своих сториз актер, который прославился ролью гангстера Чан Док Су.

Дизайнер из Якутии Феоктист Алексеев два дня назад выложил ролик, который имитирует самое первое испытания «Игры в кальмара». При этом действие происходит в узнаваемых российских пейзажах, а большая кукла из сериала заменена на матрешку.



Хо Сон Тхэ немного знает русский язык и продемонстрировал это на одном корейском шоу.