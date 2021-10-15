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«Молодец». «Гангстер» из «Игры в кальмара» похвалил русскую версию игры «красный свет — зеленый свет» от якутского дизайнера

«Гангстер» из «Игры в кальмара» похвалил ролик якутского дизайнера

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Корейский актер Хо Сон Тхэ похвалил ролик игры «красный свет — зеленый свет» с огромной матрешкой.

«Лучший, молодец», — написал 15 октября в своих сториз актер, который прославился ролью гангстера Чан Док Су.

Фото: Скриншот видео / instagram / heosungtae
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Дизайнер из Якутии Феоктист Алексеев два дня назад выложил ролик, который имитирует самое первое испытания «Игры в кальмара». При этом действие происходит в узнаваемых российских пейзажах, а большая кукла из сериала заменена на матрешку.

Хо Сон Тхэ немного знает русский язык и продемонстрировал это на одном корейском шоу.

Актер также бывал в России. Накануне он выложил фотографию из Владивостока.

Сериал «Игра в кальмара» (Squid Game) вышел на Netflix 17 сентября и почти за месяц занял первые места по просмотрам в 90 странах мира. По сюжету 456 человек попадают на остров, где играют в детские корейские игры под контролем таинственной организации. Победителю обещают большие деньги, а проигравших или нарушивших правила «устраняют». Картина отличается жестокостью. Так, самая первая игра «красный свет — зеленый свет» заканчивается гибелью почти половины участников. «Лига безопасного Интернета» опасается негативного влияния сериала на российских подростков и попыток повторить опасные игры.

Фото: Скриншот видео / instagram / heosungtae

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