«Вы предлагаете задуматься над самыми важными вопросами бытия». Вячеславу Бутусову к 60-летию дали церковный орден

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил с 60-летием известного рок-музыканта, лидера и вокалиста групп Nautilus Pompilius и «Ю-Питер», заслуженного артиста РФ Вячеслава Бутусова. Свой день рождения рокер, родившийся в Красноярске и проживающий в Петербурге празднует сегодня, 15 октября.

«Ваше имя хорошо известно как в нашей стране, так и за ее пределами. В своем творчестве Вы затрагиваете такие вечные темы, как добро и зло, говорите о правде и справедливости, предлагаете слушателям задуматься над самыми важными для каждого человека вопросами бытия», — говорится в поздравлении патриарха, опубликованном в пятницу на сайте РПЦ.

«Особой признательности заслуживает Ваше участие в различных общественных и благотворительных проектах, в том числе реализуемых под эгидой Русской Православной Церкви», — отмечает при этом патриарх Кирилл.



В честь юбилея и «во внимание к трудам» Вячеслав Бутусов награжден церковным орденом преподобного Серафима Саровского III степени.



Ранее «Фонтанка» писала, что Бутусов напишет музыку к новому спектаклю «Два царя» по пьесе Бориса Акунина для Александринского театра. Премьера запланирована ближе к лету 2022 года и станет своеобразным подарком ко дню рождения Петра I.

