Проценко заявил о почти критической ситуации с коронавирусом

Проценко подчеркнул, что доминирующим стал дельта-штамм — из-за этого «наработанные алгоритмы лечения и протоколы работают не так эффективно». Также это объясняет, почему так много тяжелых пациентов находится в реанимациях.

«Оперативный анализ показывает, что дельта-штамм стал доминирующим. У него более высокая контагиозность, у пациентов заболевание протекает иначе, наработанные алгоритмы лечения и протоколы работают не так эффективно. Потому много тяжёлых пациентов в реанимациях», — написал он 15 октября в своем телеграм-канале.

«Первое, и главное, — нужно вакцинироваться, чтобы подготовить свой организм к встрече с коронавирусом. Время сомнений давно пошло! Второе — ранняя диагностика, чтобы прервать цепочки заражений. Программа правительства Москвы по экспресс-тестированиям в школах, центрах госуслуг и популярных общественных местах — правильная и своевременная мера. Третье — элементарное пользование медицинскими масками», — описал Проценко, что необходимо делать.



Он также обратился к коллегам-врачам с просьбой «откровенно и без прикрас говорить с соотечественниками». «Ребята, правда, коронавирус — это не шутка и не выдумка, удивительно, что во второй год пандемии нужно ещё убеждать людей в этом. Сколько бы ни было коек в инфекционных госпиталях, они конечны и стремительно заполняются по всей стране», — подытожил главврач Коммунарки.



Напомним, накануне в России были поставлены рекорды по количеству заболевших и умерших от коронавируса за сутки. Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко сегодня заявила, что не видит оснований для введения общефедерального локдауна в стране.

