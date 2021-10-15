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На Сахалине открыли отреставрированный барельеф Гагарина. Его нашли в куче мусора

Отреставрированный памятник Гагарину вновь открыли в городе Невельске

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В городе Невельске Сахалинской области состоялось торжественное открытие отреставрированного барельефа первого летчика-космонавта Юрия Гагарина, который ранее был найден на побережье реки Ловецкая в груде мусора.

Как говорится в сообщении администрации Невельска на ее странице в Instagram 15 октября, на церемонии присутствовали первые лица города и обычные жители.

Барельеф был установлен в 1971 году в городе Невельске, на Советской улице. Затем в 1978 году был перемещен на Приморскую улицу. После землетрясения 2007 года памятник находился в аварийном состоянии и не подлежал ремонту и реставрации. В 2020-м его хотели перенести в новый сквер, однако это оказалось невозможно из-за состояния стелы, ее демонтировали. В сентябре 2021 года барельеф был полностью отреставрирован и установлен рядом с Невельским историко-краеведческим музеем.

«Фонтанка» писала, что в августе разбитый памятник Юрию Гагарину, который ранее стоял на въезде в город Невельск, нашли на побережье реки Ловецкая среди обломков, песка и грязи. По факту его демонтажа было возбуждено уголовное дело.

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Комментарии (1)

spb7771250
Большие Молодцы, что отреставрировали. Барельеф классный! Установка место и окружение как-то не впечатлили, но действие это правильное и достойное!
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