Разбитый памятник первому космонавту Юрию Гагарину, который ранее стоял на въезде в город Невельск, нашли на побережье реки Ловецкая. Он лежал среди обломков, песка и грязи.
Как сообщается на сайте правительства Сахалинской области 11 августа, восстановить внешний облик барельефа пообещали к 1 сентября. Губернатор региона Валерий Лимаренко назвал снос памятника «неуважительным отношением к истории страны».
«Со стороны главы района это неуважительное отношение к истории, к великому прошлому нашей страны. Барельеф Юрию Алексеевичу Гагарину необходимо в кратчайшие сроки отреставрировать и до 1 сентября найти ему достойное место в центре города», — подчеркнул Лимаренко.
Стела с барельефом Юрия Гагарина находилась у въезда в город. На встрече с мэром в октябре 2020-го жители предложили установить ее в одном из скверов, однако этого не сделали — состояние памятника было аварийным после землетрясения в 2007-м.
Ранее министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что никому нельзя позволять посягать на символы России, будь то сосед по лестничной площадке или «вражина из-за рубежа».