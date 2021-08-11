Разбитый памятник первому космонавту Юрию Гагарину, который ранее стоял на въезде в город Невельск, нашли на побережье реки Ловецкая. Он лежал среди обломков, песка и грязи.



Как сообщается на сайте правительства Сахалинской области 11 августа, восстановить внешний облик барельефа пообещали к 1 сентября. Губернатор региона Валерий Лимаренко назвал снос памятника «неуважительным отношением к истории страны».



«Со стороны главы района это неуважительное отношение к истории, к великому прошлому нашей страны. Барельеф Юрию Алексеевичу Гагарину необходимо в кратчайшие сроки отреставрировать и до 1 сентября найти ему достойное место в центре города», — подчеркнул Лимаренко.