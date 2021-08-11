FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+22°C/Завтра: +22
73.60р86.36р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуТОКИО-2020Образ жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
2
Печать

На Сахалине пообещали восстановить памятник Гагарину к началу сентября. Разбитый монумент лежал на берегу моря

На Сахалине восстановят памятник космонавту Юрию Гагарину

Разбитый памятник первому космонавту Юрию Гагарину, который ранее стоял на въезде в город Невельск, нашли на побережье реки Ловецкая. Он лежал среди обломков, песка и грязи.

Как сообщается на сайте правительства Сахалинской области 11 августа, восстановить внешний облик барельефа пообещали к 1 сентября. Губернатор региона Валерий Лимаренко назвал снос памятника «неуважительным отношением к истории страны».

«Со стороны главы района это неуважительное отношение к истории, к великому прошлому нашей страны. Барельеф Юрию Алексеевичу Гагарину необходимо в кратчайшие сроки отреставрировать и до 1 сентября найти ему достойное место в центре города», — подчеркнул Лимаренко.

Стела с барельефом Юрия Гагарина находилась у въезда в город. На встрече с мэром в октябре 2020-го жители предложили установить ее в одном из скверов, однако этого не сделали — состояние памятника было аварийным после землетрясения в 2007-м.

Ранее министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что никому нельзя позволять посягать на символы России, будь то сосед по лестничной площадке или «вражина из-за рубежа».

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

265984735
Это горельеф.
Владислав М
Ну и какую ответственность понесёт глава района за посягательство на "символ России"?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний