Камерунец Зомо, певший на Невском на Евро-2020, замерзает с беженцами на белорусско-польской границе

На связь Зомо перестал выходить три недели назад, сказав, что находится по делам в Москве. На днях он прислал своему знакомому из Краснодара фотографии с белорусско-польской границы и описал сложную ситуацию, в которой оказался.

«Я не обладаю всей картиной произошедшего, но предполагаю, что он хотел пересечь белорусско-польскую границу с потоком афганских и иранских мигрантов. В России в силу разных причин он не смог построить достойную жизнь и в течение более трех лет просто выживал. Во Франции у него много родственников, плюс его родной язык — французский. Думаю, он стремился именно туда. Но, как и несколько сотен беженцев, был заблокирован польскими таможенниками с одной стороны и белорусскими — с другой. Ни одна из сторон не хочет принимать их. К ним не пропускают гуманитарку по этой же причине. Люди начинают умирать от переохлаждения и голода», — написал знакомый Зомо.

В 2021 году в Литву, Латвию и Польшу из Белоруссии проникли тысячи нелегальных мигрантов. В основном это граждане Ирака и Афганистана. Власти Белоруссии в лице погранслужбы при этом упрекают западных соседей в том, что «местные правоохранители морили беженцев голодом, угрожали и применяли физическую силу». В свою очередь литовские должностные лица назвали выросшие потоки нелегальной миграции «гибридной агрессией белорусского режима».



7 сентября погранслужба Польши вновь зафиксировала рост числа попыток незаконного пересечения границы со стороны Белоруссии. Проникнуть в ЕС намерены более 10 тысяч человек, утверждает польская сторона.

Зомо — уроженец Камеруна. Несколько лет назад он перебрался в Краснодар. На время футбольного Евро-2020 он приехал в Петербург. Зомо раскрашивал себя в цвета флага России и пел песни возле «Газпром Арены» и на Невском проспекте вместе с другими болельщиками. Благодаря яркой внешности и громкому поведению привлек внимание горожан, гостей города и СМИ. Подробнее о нем читайте на «Фонтанке».