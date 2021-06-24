Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Самое яркое воспоминание о матчах сборной России в этом году, к сожалению, связано не с самой игрой, а с антуражем. Зомо в дни матчей раскрашивал себя в цвета российского флага и развлекал песнями болельщиков у «Газпром Арены» и на набережной канала Грибоедова. Специально для «Фонтанки» неофициальный символ чемпионата рассказал, как оказался в России и чем здесь занимается.

Почему уехал из Камеруна в Россию

Я много лет поддерживал камерунский спорт, в первую очередь футбольную национальную команду. Был на многих кубках Африки, на чемпионате мира в ЮАР и Бразилии. Я лично знаком с министром спорта моей страны и президентом Полем Бийя, но на ЧМ-2018 Камерун не вышел.



Я приехал ради футбола, но сразу влюбился в Россию. В людей, архитектуру. Организация чемпионата была гораздо выше, чем в ЮАР и Бразилии. И я стал поддерживать сборную России, тем более, что они показали свои лучшие качества на том мундиале. Английская газета The Daily Telegraph напечатала меня на первой полосе в цветах национального флага России, и президент Камеруна завел на меня несколько уголовных дел, как на антипатриота.



Теперь на родине мне грозит несколько лет тюрьмы, и это главная, хоть и не единственная причина, почему я остался. Мне многое здесь нравится, и я полюбил Россию.

Чем зарабатывает на жизнь

В Камеруне, помимо профессиональной поддержки сборной (там это пооощряется министерством спорта), я занимался продюсированием молодых артистов. Начиная от написания музыки, съемок клипов, заканчивая продвижением на местные телевидение и радио. У меня там осталась собственная студия звукозаписи. Некоторым артистам мы дали хороший старт. Сегодня они достаточно известны, многие переехали во Францию, некоторые в США.



В России с заработком есть проблемы. Мне тяжело дается русский язык, и я практически не говорю на нём. Больная спина и возраст не позволяют мне работать грузчиком или на стройке, как мне иногда предлагают в комментариях хейтеры.

До первой волны коронавируса мы собрали музыкальный коллектив и выступали по клубам и корпоративам, худо-бедно удавалось заработать на еду и аренду, но ограничения в связи с пандемией остановили нашу деятельность, и группа распалась.

Я попробовал выйти на улицу и попеть свои песни и песни, которые мне нравятся. И я стал зарабатывать, как уличный музыкант.



Мне хватает денег, которыми меня поощряют прохожие на еду и аренду, плюс иногда я записываюсь на домашней студии в Краснодаре, на это уходит примерно 1000–1500 рублей за песню. Даже удалось отложить на билет в Петербург и покупку билета на матч России. Но если бы полицейские не притесняли меня, мне было бы гораздо проще. В Питере за счет чемпионата выходит немного больше, и я надеюсь, что получится отложить на акустическую гитару для сочинения новых песен. Я благодарен людям в Краснодаре и Питере, которые помогают мне.



О российской жене

Будущую жену встретил в 2019 в компании общего друга. Она не понимают английский и французский языки, я не понимаю русский, но мы смогли найти общий язык и общие интересы. И через полгода стали жить вместе, еще через некоторое время поженились. Видео моей свадьбы есть на моем ютуб-канале «Белый Холм», кому интересно.



Общих детей у нас нет. Моя супруга уже не в том возрасте. Но у нее есть сын от первого брака. А у меня восемь детей от моей бывшей жены. Детям в свое время помог. Сейчас нет возможности, но они уже совершеннолетние и, к счастью, устроенные. Живут в Камеруне, Англии, Франции. Один из сыновей даже в Китае.

О Петербурге

Петербург прекрасный город, с великой историей. Я восхищаюсь этим городом. Мне нравятся приветливые жители. Также я съездил в Гатчину: там раньше было имение моего земляка Ганнибала. Он для меня большой авторитет, который многое сделал для России. Надеюсь, я тоже буду полезен здесь.

Остановился я на окраине города, в нескольких остановках от метро Просвещения у своих камерунских знакомых.



О работе на улице в +30

Аномальная для вас жара последних дней — для меня привычное дело. В Африке еще жарче, да и в сравнении с Краснодаром здесь вполне комфортно. В столице Кубани лето жарче и дольше.

О выступлении сборной России

Омрачило поездку неудачное выступление сборной России. Если бы мы зацепились за ничью с датчанами — была бы другая ситуация. Но я не увидел перспектив у этого состава. Мы даже с финнами не смогли ничего показать. Только гол Миранчука. Сборной нужно свежее дыхание, новый тренер, но проблема, конечно, глубже.

Нужно начинать с детско-юношеского спорта. Отменять лимит на легионеров, чтобы россияне были более мотивированы. А так мы видим, что качество игры наших парней не соответствует европейскому. У нас 140 млн человек, инфраструктура после ЧМ-2018, огромные деньги госкорпораций и бюджетов республик и регионов, а на выходе — мы аутсайдеры Евро-2020?

Слишком высокие зарплаты футболистов не соответствуют уровню игры. Этот перегиб губителен для российского футбола. Они думают больше о сумках Gucci и дорогущих автомобилях, чем о тактических схемах и личном профессиональном росте.



О разнице между Евро-2020 и ЧМ-2018

Атмосфера Евро-2020 и Чемпионат мира-2018 конечно отличается. ЧМ все-таки более массовое явление. Люди со всего мира, страстно любящие футбол, сконцентрировались в одной стране. Чемпионат Европы в этом смысле уступает, но повторюсь, что я очень полюбил Питер и благодарен Всевышнему, что мне удается принимать в этом участие.

В Петербурге тем не менее я оставаться не собираюсь, так как мой дом — Краснодар. Я поддерживаю ФК «Краснодар». У меня много планов именно в этом городе. И я очень люблю его. Там живет моя жена, мои друзья, мой товарищ Вова, который во всем помогает мне, и без него мой путь в России был бы более тернист.

Записал Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»