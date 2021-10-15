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В туалете квартиры на Гражданке нашли мертвого мужчину, а рядом пистолет, пропавший из военной части в Эстонии почти 30 лет назад

В семиэтажке на улице Софьи Ковалевской обнаружили тело мужчины и пистолет Макарова

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Тело 53-летнего мужчины нашли в туалете квартиры на улице Софьи Ковалевской в Калининском районе. Следователи, приехавшие на место происшествия, обнаружили неподалёку от умершего пистолет Макарова, исчезнувший из военной части в Прибалтике.

Как стало известно «Фонтанке» 15 октября, мужчина, судя по состоянию тела, скончался еще несколько дней назад. Его обнаружил знакомый, который забеспокоился из-за того, что тот пропал и не выходит на связь. Следов насильственной смерти на теле погибшего не нашли.

По предварительной информации, во время осмотра тела и помещений следователи изъяли 68 патронов, два магазина и пистолет Макарова 1974 года. Последний находился в розыске, как похищенный из военной части в поселке Лээтсэ Харьюсского уезда Эстонской Республики. Уголовное дело по данному факту возбудили еще в 1993 году. На тот момент погибшему было 24 года.

Сейчас оружие и боеприпасы отправили на исследование.

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Комментарии (7)

Алешик
а помер-то от чего? самострел или сам?.. из текста не совсем понятно....
tatarin
Офигеть какое поле для фантазии: рядом с телом пистолет, но следов насильственной смерти не обнаружено! Я тоже когда иду в сортир всегда беру с собой ствол!
Kezevo
Отличный повод поаесить еще один эпизод со стволом на барсукова
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