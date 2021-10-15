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Полицейские на В.О. задержали рукоблуда с клыком, который в метро хлопнул девочку по ягодице. Он оказался ведущим инженером

На Среднем проспекте задержали подозреваемого в развратных действиях в отношении школьницы в метро

Меньше чем за сутки сотрудники петербургской полиции вычислили и задержали мужчину, который трогал в переполненном вагоне метро 13-летнюю, а потом хлопнул её рукой по ягодице.

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Как сообщили ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) в ГУ МВД по Петербургу и области 15 октября, установить предполагаемого рукоблуда полицейским удалось с помощью камер видеонаблюдения в метро.

Они зафиксировали, как 4 октября мужчина заходит в вагон, где, как писала «Фонтанка», на перегоне между станциями «Ладожская» и «Проспект Большевиков» стал приставать в школьнице. Девочка пожаловалась отцу, что неизвестный около минуты трогал её за ягодицы, а когда она стала отходить от него в сторону дверей вагона, хлопнул рукой по попе.

После этого, как сообщает ГУ МВД, он вышел вслед за девочкой и перешел на платформу к поездам в противоположную сторону.

СК возбудил уголовное дело по статье «Развратные действия».

А около 8 утра по пути на работу был задержан 45-летний уроженец Казахстана, который работает в Петербурге ведущим инженером в крупной компании.

По данным ведомства, в телефоне у мужчины нашли коллекцию случайных фотографий девочек, идущих по улице, а также снимки с детской порнографией. Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

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Комментарии (21)

shushu
он ведь блондин был по первому описанию. И вдруг - блондин из Казахстана
265036642
Скоро будет брать на клык.
Примечательный мужик.
Mazzzz
Попался клыкач!
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