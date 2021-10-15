Полицейские на В.О. задержали рукоблуда с клыком, который в метро хлопнул девочку по ягодице. Он оказался ведущим инженером

Как сообщили ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) в ГУ МВД по Петербургу и области 15 октября, установить предполагаемого рукоблуда полицейским удалось с помощью камер видеонаблюдения в метро.
Они зафиксировали, как 4 октября мужчина заходит в вагон, где, как писала «Фонтанка», на перегоне между станциями «Ладожская» и «Проспект Большевиков» стал приставать в школьнице. Девочка пожаловалась отцу, что неизвестный около минуты трогал её за ягодицы, а когда она стала отходить от него в сторону дверей вагона, хлопнул рукой по попе.
После этого, как сообщает ГУ МВД, он вышел вслед за девочкой и перешел на платформу к поездам в противоположную сторону.
СК возбудил уголовное дело по статье «Развратные действия».
А около 8 утра по пути на работу был задержан 45-летний уроженец Казахстана, который работает в Петербурге ведущим инженером в крупной компании.
По данным ведомства, в телефоне у мужчины нашли коллекцию случайных фотографий девочек, идущих по улице, а также снимки с детской порнографией. Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.