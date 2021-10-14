В Петербурге ищут пассажира метро с клыком, хлопнувшего по ягодице семиклассницу

Житель Невского района обратился в полицию с просьбой найти рукоблуда, который приставал к его дочери-школьнице в вагоне метро.



Как стало известно «Фонтанке» 14 октября, 44-летний мужчина пришел в 70 отдел полиции накануне около восьми вечера. По предварительной информации, петербуржец уверял, что его 13-летняя дочь, которая возвращалась домой на метро, стала жертвой пассажира, распустившего руки в переполненном вагоне.



По словам заявителя, инцидент произошел 4 октября в районе 18:20 на перегоне между «Ладожской» и «Проспектом Большевиков». Девочка почувствовала, что к ней прижался кто-то и стал щупать её за ягодицу. Прикосновения продолжались около минуты. А когда она, выйдя из оцепенения, дернулась, то мужчина хлопнул её рукой по ягодице и пошел к выходу.

