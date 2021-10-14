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В Петербурге ищут пассажира метро с клыком, хлопнувшего по ягодице семиклассницу

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Житель Невского района обратился в полицию с просьбой найти рукоблуда, который приставал к его дочери-школьнице в вагоне метро.

Как стало известно «Фонтанке» 14 октября, 44-летний мужчина пришел в 70 отдел полиции накануне около восьми вечера. По предварительной информации, петербуржец уверял, что его 13-летняя дочь, которая возвращалась домой на метро, стала жертвой пассажира, распустившего руки в переполненном вагоне.

По словам заявителя, инцидент произошел 4 октября в районе 18:20 на перегоне между «Ладожской» и «Проспектом Большевиков». Девочка почувствовала, что к ней прижался кто-то и стал щупать её за ягодицу. Прикосновения продолжались около минуты. А когда она, выйдя из оцепенения, дернулась, то мужчина хлопнул её рукой по ягодице и пошел к выходу.

Школьница запомнила приметы рукоблуда: им оказался блондин на вид лет 40–50 с выпирающим с правой стороны клыком, в синей куртке и черных брюках.

Полицейские составили со слов девочки ориентировку.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (9)

nuga
Приметный клыкастый блондин перезрелого возраста.Развесить фоторобот на станциях,пусть уязвимые группы населения всматриваются в пассажиров.
sakorol
Прямо из зеркала трюмо вышел маленький, но необыкновенно широкоплечий, в котелке на голове и с торчащим изо рта клыком, безобразящим и без того невиданно мерзкую физиономию.
266295555
"Белый клык" попал))))))
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