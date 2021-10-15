FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +7
71.78р83.33р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

В «Мемориале»* после срыва кинопоказа изъяли технику

2
Печать

В здании правозащитного центра «Мемориал»* (организация признана в России иностранным агентом), где был сорван показ фильма «Гарет Джонс», сотрудники правоохранительных органов изъяли технику. Об этом ночью 15 октября сообщил ТАСС со ссылкой на адвоката Никиту Спивака, оказывавшего правовую помощь организаторам мероприятия.

По его словам, правоохранители позволили большинству людей покинуть помещение и объяснили изъятие техники «осмотром места происшествия». «Это связано со срывом показа фильма», — отметил адвокат.

Вечером неизвестные провокаторы помешали провести открытый показ исторической драмы «Гарет Джонс» польского режиссера Агнешки Холланд в офисе организации. Картина рассказывает о журналисте из Уэльса Гарете Джонсе, который в 1930-е годы приезжает в СССР, чтобы взять интервью у Иосифа Сталина, и становится свидетелем репрессий и голода на Украине.

*Правозащитный центр «Мемориал» — в 2014 году включён Минюстом в список организаций, выполняющих функции иностранных агентов.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

dragvs
Фaшизм на марше.
261847251
Топорно работают.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний