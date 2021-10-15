В «Мемориале»* после срыва кинопоказа изъяли технику

В здании правозащитного центра «Мемориал»* (организация признана в России иностранным агентом), где был сорван показ фильма «Гарет Джонс», сотрудники правоохранительных органов изъяли технику. Об этом ночью 15 октября сообщил ТАСС со ссылкой на адвоката Никиту Спивака, оказывавшего правовую помощь организаторам мероприятия.
По его словам, правоохранители позволили большинству людей покинуть помещение и объяснили изъятие техники «осмотром места происшествия». «Это связано со срывом показа фильма», — отметил адвокат.
Вечером неизвестные провокаторы помешали провести открытый показ исторической драмы «Гарет Джонс» польского режиссера Агнешки Холланд в офисе организации. Картина рассказывает о журналисте из Уэльса Гарете Джонсе, который в 1930-е годы приезжает в СССР, чтобы взять интервью у Иосифа Сталина, и становится свидетелем репрессий и голода на Украине.