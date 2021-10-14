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В московском офисе «Мемориала»* неизвестные попытались сорвать показ фильма об Иосифе Сталине

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В Москве неизвестные попытались сорвать открытый показ исторической драмы «Гарет Джонс» польского режиссера Агнешки Холланд, проходивший в офисе правозащитного центра «Мемориал»* (организация признана в России иностранным агентом).

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«Срывали показ, уже перестали срывать, пришли провокаторы, но уже все в порядке», — сообщил РБК 14 октября, цитируя исполнительного директора организации Анну Добровольскую. Представительница центра подчеркнула, что произошедшее не было нападением.

Об инциденте также написал журналист Сергей Пархоменко. Приблизительно в 20:30 по московскому времени он рассказал, что на московский офис «Мемориала» совершается нападение «каких-то фашистских молодчиков».

Автор: Драко Малфой / YouTube

Картина Холланда рассказывает о журналисте из Уэльса Гарете Джонсе, который в 1930-е годы приезжает в СССР, чтобы взять интервью у Иосифа Сталина, однако становится свидетелем репрессий.

*Правозащитный центр «Мемориал» — в 2014 году включён Минюстом в список организаций, выполняющих функции иностранных агентов.

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Комментарии (5)

Igor_VS
Мне интересно, где нанимают эту шантрапу в спортивных костюмах.
Igor_VS
Сталин как раз в это время вырубал инакомыслие. Словоблудство типа Иноагент не было в моде. Сразу назначали шпионом. Мне почему-то особенно жаль Бухарина.
Brit
В предперестроечном СССР за просмотр подобных фильмов выписывали порубочный билет на 8 лет. А сейчас всего лишь могут плюнуть в рожу. Оттепель!
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