В московском офисе «Мемориала»* неизвестные попытались сорвать показ фильма об Иосифе Сталине

В Москве неизвестные попытались сорвать открытый показ исторической драмы «Гарет Джонс» польского режиссера Агнешки Холланд, проходивший в офисе правозащитного центра «Мемориал»* (организация признана в России иностранным агентом).

«Срывали показ, уже перестали срывать, пришли провокаторы, но уже все в порядке», — сообщил РБК 14 октября, цитируя исполнительного директора организации Анну Добровольскую. Представительница центра подчеркнула, что произошедшее не было нападением.



Об инциденте также написал журналист Сергей Пархоменко. Приблизительно в 20:30 по московскому времени он рассказал, что на московский офис «Мемориала» совершается нападение «каких-то фашистских молодчиков».