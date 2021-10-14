Под Брянском задержали полицейского, который сфабриковал дело ради собственной выгоды

В Брянской области сотрудники ФСБ, МВД и прокуратуры выявили уголовное дело, сфабрикованное главой отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних. Информация об этом 14 октября появилась в пресс-службе регионального управления СКР.



Мужчине вменяют превышение должностных полномочий. Следствие установило, что 11 июня 2021 года он сфальсифицировал дело о незаконной продаже алкоголя местным жителям. Правоохранитель, предположительно, совершил преступление, чтобы сохранить видимость результативности своей работы.