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Под Брянском задержали полицейского, который сфабриковал дело ради собственной выгоды

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В Брянской области сотрудники ФСБ, МВД и прокуратуры выявили уголовное дело, сфабрикованное главой отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних. Информация об этом 14 октября появилась в пресс-службе регионального управления СКР.

Мужчине вменяют превышение должностных полномочий. Следствие установило, что 11 июня 2021 года он сфальсифицировал дело о незаконной продаже алкоголя местным жителям. Правоохранитель, предположительно, совершил преступление, чтобы сохранить видимость результативности своей работы.

«30 июня 2021 года на основании собранных материалов, содержащих заведомо ложные сведения, органом полиции в отношении жителя рабочего поселка Климово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 171.4 УК РФ, чем существенно нарушены его конституционные права», — отметили в пресс-службе.

Полицейского задержали, ему предъявлено обвинение. В отношении мужчины избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

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Комментарии (1)

AlBerkut
Ни редактора, ни корректора Фъ так и не нашла...
В 2011 году сфальсифицировал, в 2021 дело возбудили😎
Может комментатором зарплату платить начнёте, а? Улицы Замшева 😂
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