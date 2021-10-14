Пять дней в затопленном подвале. Что известно об убийстве матери троих детей из Кудрово

Настя, по воспоминаниям близких, была красивой и целеустремленной девушкой, работала мастером маникюра и педикюра. Вечером 9 октября она, как обычно, вышла из салона на Областной улице в Кудрово и направилась на квартиру к сожителю. Тут стоит сделать небольшое отступление. По данным «Фонтанки», Анастасия в буквальном смысле жила на две квартиры. В одной находились её дети от первого брака, близнецы и их няня. В другой — проживал сожитель с их годовалым общим сыном.

Когда субботним вечером Настя пришла в квартиру на Ленинградской, чтобы уложить сына спать и бежать к близнецам, что-то случилось. По одной из версий, которую рассказал источник 47news , пара поехала на машине за курткой в гараж на Кржижановского. Ночью телефон девушки перестал отвечать на звонки. 10 октября её мама обратилась в полицию. Первым, как и полагается, был опрошен сожитель. Судаков рассказал легенду, согласно которой они поссорились в его «Форд Фокусе», и в районе улицы Коммуны, на окраине Петербурга, Анастасия попросила остановиться и просто ушла. Оперативники проверили его слова. Система видеонаблюдения помогла установить, что этот район автомобиль Судакова проехал без остановок.

По рассказам знакомых семьи, около двух лет назад Александр предложил девушке своё мужское плечо и пообещал, что всё будет хорошо, если они будут вместе. Анастасия согласилась. Но мужчина так и не смог принять близнецов, ситуация обострилась после рождения общего ребёнка год назад. С тех пор отношения пары дали серьёзную трещину. Анастасия и Александр в прямом смысле делили сына, иной раз прибегая к помощи полиции. Сожитель угрожал девушке, она не раз говорила об этом родственникам и подругам.

К слову, именно в районе Коммуны телефон Насти подал последний сигнал. Все гаражи и, по возможности, промзоны были изучены волонтерами, но никого найти не удалось, девушку c фото никто не видел. Всё это время мать пропавшей поддерживала связь с поисковиками и надеялась, что дочь найдется живой. Огромную помощь оказывали и коллеги Насти, они опрашивали людей и расклеивали объявления.



Как выяснилось в четверг, все эти пять дней труп девушки пролежал в Кудрово. Задержанный Судаков признался в убийстве и в рамках следственных действий показал, где спрятал тело матери своего сына. 47news пишет, что мужчина задушил Настю во время ссоры в машине, после чего переложил убитую в строительный мешок, добавил туда камней для веса и утопил в затопленном подвале заброшенного дома в Кудрово.



У Судакова, помимо их общего с Анастасией ребенка, есть двое детей. Близнецы убитой девушки пока живут в квартире с её мамой, которая воспитывает школьников — девочку и мальчика.



Произошедшее вызывает ассоциации с похожей, но куда более громкой историей из 2010 года. Тогда в Петербурге пропала известный акушер-гинеколог Ирина Земченкова. Поиски были всероссийскими — женщину искали всем миром, муж написал заявление в полицию и даже обращался на программу «Жди меня». Со временем всё затихло, но пожилой отец пропавшей продолжал настаивать на расследовании. В канун 2021 года он попал на прием к Бастрыкину, тот выслушал заслуженного ветеринара и велел подчиненным активизироваться. Через несколько месяцев Земченков был задержан, а еще через несколько часов признал вину. Он рассказал, что поссорился с супругой, толкнул ее, она упала, ударилась головой и умерла. Испугавшись последствий, расчленил и выбросил тело. Вскоре он полностью отказался от признательных показаний. Останки Ирины Земченковой до сих пор не найдены.

