Пять дней в затопленном подвале. Что известно об убийстве матери троих детей из Кудрово

С начала недели 33-летний Александр Судаков придерживался легенды о внезапной ссоре на дороге, но 14 октября сдался.
Настя, по воспоминаниям близких, была красивой и целеустремленной девушкой, работала мастером маникюра и педикюра. Вечером 9 октября она, как обычно, вышла из салона на Областной улице в Кудрово и направилась на квартиру к сожителю. Тут стоит сделать небольшое отступление. По данным «Фонтанки», Анастасия в буквальном смысле жила на две квартиры. В одной находились её дети от первого брака, близнецы и их няня. В другой — проживал сожитель с их годовалым общим сыном.
По рассказам знакомых семьи, около двух лет назад Александр предложил девушке своё мужское плечо и пообещал, что всё будет хорошо, если они будут вместе. Анастасия согласилась. Но мужчина так и не смог принять близнецов, ситуация обострилась после рождения общего ребёнка год назад. С тех пор отношения пары дали серьёзную трещину. Анастасия и Александр в прямом смысле делили сына, иной раз прибегая к помощи полиции. Сожитель угрожал девушке, она не раз говорила об этом родственникам и подругам.
Когда субботним вечером Настя пришла в квартиру на Ленинградской, чтобы уложить сына спать и бежать к близнецам, что-то случилось. По одной из версий, которую рассказал источник 47news, пара поехала на машине за курткой в гараж на Кржижановского. Ночью телефон девушки перестал отвечать на звонки. 10 октября её мама обратилась в полицию. Первым, как и полагается, был опрошен сожитель. Судаков рассказал легенду, согласно которой они поссорились в его «Форд Фокусе», и в районе улицы Коммуны, на окраине Петербурга, Анастасия попросила остановиться и просто ушла. Оперативники проверили его слова. Система видеонаблюдения помогла установить, что этот район автомобиль Судакова проехал без остановок.
К слову, именно в районе Коммуны телефон Насти подал последний сигнал. Все гаражи и, по возможности, промзоны были изучены волонтерами, но никого найти не удалось, девушку c фото никто не видел. Всё это время мать пропавшей поддерживала связь с поисковиками и надеялась, что дочь найдется живой. Огромную помощь оказывали и коллеги Насти, они опрашивали людей и расклеивали объявления.
Как выяснилось в четверг, все эти пять дней труп девушки пролежал в Кудрово. Задержанный Судаков признался в убийстве и в рамках следственных действий показал, где спрятал тело матери своего сына. 47news пишет, что мужчина задушил Настю во время ссоры в машине, после чего переложил убитую в строительный мешок, добавил туда камней для веса и утопил в затопленном подвале заброшенного дома в Кудрово.
У Судакова, помимо их общего с Анастасией ребенка, есть двое детей. Близнецы убитой девушки пока живут в квартире с её мамой, которая воспитывает школьников — девочку и мальчика.
Произошедшее вызывает ассоциации с похожей, но куда более громкой историей из 2010 года. Тогда в Петербурге пропала известный акушер-гинеколог Ирина Земченкова. Поиски были всероссийскими — женщину искали всем миром, муж написал заявление в полицию и даже обращался на программу «Жди меня». Со временем всё затихло, но пожилой отец пропавшей продолжал настаивать на расследовании. В канун 2021 года он попал на прием к Бастрыкину, тот выслушал заслуженного ветеринара и велел подчиненным активизироваться. Через несколько месяцев Земченков был задержан, а еще через несколько часов признал вину. Он рассказал, что поссорился с супругой, толкнул ее, она упала, ударилась головой и умерла. Испугавшись последствий, расчленил и выбросил тело. Вскоре он полностью отказался от признательных показаний. Останки Ирины Земченковой до сих пор не найдены.
«Фонтанка.ру»