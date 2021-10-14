В Петербурге осудили бывших таможенников, которые помогли передать инспектору взятку почти в 12 млн рублей

Петроградский райсуд Петербурга вынес приговор двоим бывшим сотрудникам Балтийской таможни, которые выступили посредниками при передаче крупной взятки. Предназначалась она для старшего госинспектора, работавшего там же, сообщает 14 октября пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.



Суд установил, что передача взятки состоялась в период с декабря 2018-го по март 2019 года, а составила она 170 тысяч долларов — то есть более 11,9 миллиона рублей. За эти деньги таможенный инспектор должен был внести в базу ложные данные о том, что 51 партия табачной продукции уехала из России.

