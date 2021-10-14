В Петербурге осудили бывших таможенников, которые помогли передать инспектору взятку почти в 12 млн рублей

Петроградский райсуд Петербурга вынес приговор двоим бывшим сотрудникам Балтийской таможни, которые выступили посредниками при передаче крупной взятки. Предназначалась она для старшего госинспектора, работавшего там же, сообщает 14 октября пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.
Суд установил, что передача взятки состоялась в период с декабря 2018-го по март 2019 года, а составила она 170 тысяч долларов — то есть более 11,9 миллиона рублей. За эти деньги таможенный инспектор должен был внести в базу ложные данные о том, что 51 партия табачной продукции уехала из России.
Имени взяткополучателя прокуратура не называет, но ранее сообщалось, что за такую же сумму взятки бывший госинспектор Балтийской таможни Александр Жарин получил 7 лет в колонии строгого режима, штраф в 50 тысяч рублей и запрет занимать должности на госслужбе в течение 4 лет. Деньги он получил от экс-руководителя первичной профсоюзной организации Балтийской таможни Северо-Западного таможенного управления ФТС России Геннадия Рогачевского, а товар был произведен в Белоруссии. Согласно уговору, Жарин указывал, что табачная продукция убыла из России, но она оставалась в стране, и ее продавали на сером рынке, не оплачивая акцизы.
Одного посредника приговорили к 7,5 годам в колонии строгого режима, а второму назначили штраф в 2,5 миллиона рублей.